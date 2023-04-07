ads
الجمعة 07 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"إرجع يا زمان" للكاتب الصحفى أشرف مفيد حديث إصدارات هيئة الكتاب

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
الكاتب الصحفي أشرف مفيد

صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "إرجع يا زمان" للكاتب الصحفى أشرف مفيد رئيس تحرير بوابة مصر الآن.

الكتاب فى مجمله يعد نوعًا من النوستاليجا "الحنين للماضى"، وحول هذا المعنى يقول المؤلف فى مقدمة الكتاب: حرصت فى هذا  الكتاب على استدعاء ما فى الذاكرة من قصص وحكايات قديمة وأعدت قراءتها بعين العصر الراهن وتوظيفها فى سياق مغاير مع الحفاظ على روح القصة الأصلية، لأنها ليست ملكا لي، بل هي تراث إنسانى يتم تناقله دون مصدر.

وهو ما يجعلها تجري على الألسن بأكثر من رواية باختلاف الأساليب، كل حسب قدرته علي استنباط ما بها من معان نبيله، مع إسقاط تلك المعانى على بعض الظواهر السلبية فى حياتنا اليومية أملًا فى الوصول إلى تفسير لتلك الظواهر الغريبة والتي في كثير من الأحيان أجدها بعيدة كل البعد عن منطق الأشياء.