"إرجع يا زمان" للكاتب الصحفى أشرف مفيد حديث إصدارات هيئة الكتاب

صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب كتاب "إرجع يا زمان" للكاتب الصحفى أشرف مفيد رئيس تحرير بوابة مصر الآن.
الكتاب فى مجمله يعد نوعًا من النوستاليجا "الحنين للماضى"، وحول هذا المعنى يقول المؤلف فى مقدمة الكتاب: حرصت فى هذا الكتاب على استدعاء ما فى الذاكرة من قصص وحكايات قديمة وأعدت قراءتها بعين العصر الراهن وتوظيفها فى سياق مغاير مع الحفاظ على روح القصة الأصلية، لأنها ليست ملكا لي، بل هي تراث إنسانى يتم تناقله دون مصدر.
وهو ما يجعلها تجري على الألسن بأكثر من رواية باختلاف الأساليب، كل حسب قدرته علي استنباط ما بها من معان نبيله، مع إسقاط تلك المعانى على بعض الظواهر السلبية فى حياتنا اليومية أملًا فى الوصول إلى تفسير لتلك الظواهر الغريبة والتي في كثير من الأحيان أجدها بعيدة كل البعد عن منطق الأشياء.