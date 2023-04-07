الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مُتزامنة على قطاع غزة وجنوب لبنان

الجمعة 07/أبريل/2023 - 09:20 ص

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات متزامنة على أهداف في قطاع غزة وجنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، أمس الخميس. ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي قصف بنية تحتية لحركة "حماس" في جنوب لبنان، مشددا على أنه لن يسمح لحماس بالعمل انطلاقا من لبنان، وحمل لبنان المسؤولية عن كل الصواريخ التي تطلق من أراضيها.

وقال موقع "خدشوت هشيتخ" الإسرائيلي إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مدينة صور اللبنانية، وتم قصف موقعين بستة صواريخ.