ads
الجمعة 07 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات مُتزامنة على قطاع غزة وجنوب لبنان

الطيران الحربي الإسرائيلي
الطيران الحربي الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، غارات متزامنة على أهداف في قطاع غزة وجنوب لبنان، ردا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل، أمس الخميس. ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله إن  سلاح الجو الإسرائيلي قصف بنية تحتية لحركة "حماس" في جنوب لبنان، مشددا على أنه لن يسمح لحماس بالعمل انطلاقا من لبنان، وحمل لبنان المسؤولية عن كل الصواريخ التي تطلق من أراضيها.
وقال موقع "خدشوت هشيتخ" الإسرائيلي إن الهجوم الإسرائيلي استهدف مدينة صور اللبنانية، وتم قصف موقعين بستة صواريخ.

غزة جنوب لبنان شمال إسرائيل حماس