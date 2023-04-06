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الجمعة 07 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مصطفى عز يوقع لنادي البكرية السعودي

عز
عز
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وقع مصطفى عز لاعب نادي ايسترن كومباني، مع نادي البكرية السعودي موسمين بداية من الموسم الجديد.

ومن المقرر ان يصل العرض الرسمي لإدارة ايسترن كومباني خلال الساعات القليلة المقبلة وبعدها يتم حسم الأمور.

ويسعى النادي السعودي بتدعيم صفوفه في وسط الملعب بلاعب مميز خاصة أن عز يقدم مستويات جيدة منذ بداية الموسم في الدوري مع ايسترن.

وسبق لمصطفى عز اللعب في الدوري السعودي في نادي الأنصار وقدم معهم نتائج مميزة قبل العودة الى مصر.

جدير بالذكر أن مصطفى عز لعب في صفوف الداخلة والانتاج الحربي وبورتو وايسترن كومباني حاليا.

مصطفى عز الداخلية الإنتاج الحربي