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الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بوتين يلتقي لوكاشينكو في الكرملين قبيل اجتماع مجلس الدولة الأعلى لروسيا وبيلاروسيا غدًا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره البيلاروسي لوكاشنكو
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التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، في الكرملين بموسكو، قبيل اجتماع مجلس الدولة الأعلى للبلدين، المقرر عقده الخميس.

وكان الكرملين قد ذكر سابقا أن القادة يعتزمون مناقشة قضايا الساعة الثنائية والدولية، وأفاد الجانب البيلاروسي بدوره أنه سيتحدث عن الإجراءات الأمنية.

وعقد الاجتماع السابق بين بوتين ولوكاشينكو في 17 فبراير الماضي، في نوفو-أوجاريوفو، وأدرجت في جدول الأعمال مسائل تتعلق بزيادة تطوير العلاقات الروسية - البيلاروسية للشراكة الاستراتيجية والتحالف، فضلا عن التعاون في مجال التكامل في إطار دولة الاتحاد.

بوتين ألكسندر لوكاشينكو