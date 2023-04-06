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الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مصرع شاب انفجرت فيه «بازوكا» بالوادي الجديد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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لقي شاب مصرعه، انفجرت فيه " بازوكا" لعبة صواريخ، مساء أمس الأربعاء، بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة شاب لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

تبين انفجار لعبة صواريخ " بازوكا" في جسم شاب تسببت في وفاته مباشرة وذلك في قرية "أبو منقار" التابعة لمركز الفرافرة حيث توفى عمر رشاد عمر علي، ٢٢ عامّا وجرى نقله لمشرحة مستشفى الداخلة العام.

يذكر أن البازوكا هي لعبة عبارة عن ماسورة مجوفة ومعبأ داخلها كمية من البارود.

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