بنك البركة يطرح شهادة ادخار ثلاثية بعائد متغير لا يقل عن 19% يصرف شهريًا

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 08:47 م

أعلن بنك البركة عن طرح شهادة ادخارية جديدة لمدة ثلاث سنوات، بعائد سنوي متغير لا يقل عن 19٪ ويصرف شهريًا، وتحمل الشهادة اسم "الماسية بلس"، والتي تعد أحدث المنتجات المصرفية لعملاء بنك البركة، حيث يبلغ الحد الأدنى لشراء شهادة "الماسية بلس" والتمتع بمميزاتها ١٠٠٠ جنيه مصري ومضاعفاتها حيث تستهدف الشهادة الجديدة العملاء من مختلف الفئات.

في هذا الإطار، قال حازم حجازي الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة: "إن الشهادة الجديدة "الماسية بلس" تؤكد قدرة البنك على التنافس بقوة في السوق المصري، من خلال توفير خدمات مالية ومصرفية جديدة تتماشى مع متطلبات العملاء."

كما أعرب عبد العزيز سمير رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع والشمول المالي بالبنك إن إطلاق الشهادة الماسية بلس الجديدة جاء في إطار استراتيجية مدروسة تعمل على تعزيز ونمو محفظة منتجات التجزئة المصرفية الخاصة ببنك البركة، حيث تتيح والشهادة الجديدة "الماسية بلس" للحاصلين عليها التمتع بالعديد من المزايا التي يوفرها البنك لحاملي هذه الشهادة، مثل إمكانية الحصول على تمويل بضمان الشهادة.

ويحرص بنك البركة دائماً على مواكبة كافة التغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع المصرفي، وهو ما يسهم في تحقيق خطة البنك التوسعية في السوق المصرفي المصري.