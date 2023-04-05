ريال مدريد يقهر برشلونة.. عودة كأس ملك أسبانيا

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 05:03 م

تنتظر جماهير كرة القدم حول العالم البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في لقاء العودة لنصف نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وبعدما تمكن برشلونة من الفوز على ريال مدريد في مباراة الذهاب بنتيجة 2-0، يسعى الفريق الكتالوني لتأكيد تفوقه والتأهل إلى المباراة النهائية للبطولة.

ويعول تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، على نجوم الفريق مثل ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان وفرانكي دي يونغ وغيرهم لتحقيق الفوز والتأهل إلى النهائي.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في كأس ملك أسبانيا

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة بعد الخسارة في مباراة الذهاب، يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل من البطولة، ويعول المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي على لاعبيه الكبار مثل كريم بنزيما ولوكا مودريتش وتيبو كورتوا، بالإضافة إلى الثنائي الشاب فينيسيوس جونيور ورودريغو.

ومن المتوقع أن يقدم الفريقان مباراة شرسة ومثيرة، وسيكون على ريال مدريد البحث عن الفوز بفارق هدفين للتأهل، بينما سيحاول برشلونة تحقيق الفوز أو التعادل للتأهل.

من المقرر أن تنقل قناة إس إس سي الرياضية السعودية، مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم في إياب نصف نهائي كأس إسبانيا، والمقرر لها عند التاسعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر، ويمكن للمشاهد أن يتابع مباراة ريال مدريد وبرشلونة على قناة إس إس سي.

وفاز ريال مدريد برباعية على برشلونة