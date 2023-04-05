البنك المركزي: 34.447 مليار دولار صافي احتياطيات النقد الأجنبي بنهاية مارس

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 03:13 م

أفاد البنك المركزي المصري فى بيان له عبر موقعه الالكترونى، اليوم الأربعاء، بأن صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر ارتفع إلى 34.447 مليار دولار في مارس، بالمقارنة بـ34.352 مليار دولار في فبراير.

وفي وقت سابق، كشف البنك المركزي ارتفاع رصيد احتياطي النقدي الأجنبي ليسجل 34.352 مليار دولار بنهاية فبراير مقابل 34.224 مليار دولار بنهاية يناير الماضي، بارتفاع بقيمة 128 مليون دولار.

ويتكون احتياطي مصر من عملات أجنبية تضم الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني، وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولي.

والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر، كما يمثل حجم الاحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبي.