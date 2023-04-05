"رامي رضوان" يشارك في توزيع وجبات الإفطار الرمضانية لإدخال الفرحة على الصائمين.. صور

الأربعاء 05/أبريل/2023 - 02:58 ص

شارك الإعلامي رامي رضوان، في الإفطار الجماعي بإحدى الخيم الرمضانية التي أقامتها مؤسسة مصر الخير هذا العام في إطار حملة إفطار صائم، وذلك بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، وسط فرحة وترحيب من مريدي الخيمة بوجود " رضوان" بينهم.

و حرص الإعلامي رامي رضوان على توزيع وجبات الطعام الساخنة على كل الموجودين بالخيمة قبل أذان المغرب بدقائق، حيث مر على كل الجالسين للترحيب بهم و تبادل التحية، فيما حرص العديد من الموجودين بالخيمة الرمضانية على التقاط الصور التذكارية مع "رضوان".



وقال "رضوان" فى تصريحات ل"البوابة نيوز" ، إنه من أشد المعجبين بأعمال المؤسسات الخيرية ، وانتشارها في كل محافظات الجمهورية بهذه الأعمال الخيرية والخدمية في كل القطاعات، التي تخدم أهالينا في كل نجع وقرية، مشيدا بكل المنتجات والبنود التي تتضمنها حملة " إفطار صائم" التي أطلقتها المؤسسة في رمضان هذا العام.

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