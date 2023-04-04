122 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ19% و22% ببنكي الأهلي ومصر خلال يومين

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 08:58 م

جمع بنكي الأهلي المصري ومصر حصيلة بقيمة 122 مليار جنيه من الشهادات الجديدة خلال يومين من طرحها، منها 81 مليار جنيه للبنك الأهلي و41 مليار لبنك مصر.

وكان بنكي الأهلي المصري ومصر، أعلنا يوم الأحد الماضي 2 أبريل عن اصدار شهادتين ادخار جديدتان ومدتهما 3 سنوات بسعر فائدة ثابت وسعر فائدة متناقص.

وأوضح البنكان تفاصيل الشهادتين، وهى الشهادة الأولى بسعر فائدة ثابت يبلغ 19% ومدتها 3 سنوات ويصرف العائد شهريا.

والشهادة الثانية ومدتها 3 سنوات بسعر فائدة متناقص يبلغ 22% للسنة الأولى ويصرف العائد شهريا، و18% للسنة الثانية ويصرف العائد شهريا، و16% للسنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.

وأكد البنكان، أن الشهادتين يعكسان الرؤية الايجابية لانخفاض اسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجى المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الاسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزى المصرى لاستهداف التضخم.