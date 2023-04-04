بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري في الأسبوع ٢٢ للدوري المصري

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 07:08 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والمصري في الجولة ٢٢ للدوري الممتاز لكرة القدم، فريق الزمالك يدخل المباراة للبحث عن مخرج من أزمات النتائج المحلية والخروج من دوري أبطال أفريقيا.

بث مباراة الزمالك والمصري مباشر اليوم الثلاثاء تأتي والفريق الأبيض يحتل المركز الخامس برصيد ٣٣ نقطة بينما يحتل الفريق البورسعيدي في المركز التاسع برصيد ٢٨ نقطة.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك والمصري

تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويتطلع لاعبي الزمالك لتقديم عرض قوي أمام منافس عنيد لمصالحة الجماهير وإعادة الثقة للفريق ويخوض الفريق مباراة اليوم ضد المصري بتشكيل مكون من حراسه المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عبد الله جمعة، محمود حمدي الونش، محمود شبانة، سيد عبد الله نيمار.

خط الوسط: سيف فاروق جعفر، محمد أشرف روقا، أحمد بلحاج.

خط الهجوم: ناصر منسي، أحمد زيزو، مصطفى شلبي.

مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر