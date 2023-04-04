بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 06:52 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي ضمن منافسات الجولة ٢٩ للدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج ويقود محمد صلاح، هجوم ليفربول في محاولة لتصحيح أوضاع الريدز في المسابقة.

بث مباشر مباراة ليفربول وتشيلسي مساء اليوم الثلاثاء بين غريمين يعانيان من سوء النتائج ليفربول في المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة بعد الخسارة برباعية أمام مانشستر سيتي شهدت تسجيل محمد صلاح لهدف ليفربول الوحيد.

بينما حال تشيلسي قبل البث المباشر لمباراة ليفربول اليوم ليس أفضل من منافسه حيث يحتل البلوز المركز ١١ برصيد ٣٨ نقطة.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي اليوم الثلاثاء

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة ويحاول يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اليوم استعادة ثقة الفريق والتمسك بأحد المراكز الأربعة الأولى من أجل المشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا العام القادم.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد تشيلسي في الدوري الإنجليزي بريميرليج