بنك QNB الأهلي يرفع أسعار العائد على الأوعية الإدخارية وحسابات التوفير

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 02:13 م

قرر بنك QNB الأهلي رفع أسعار العائد على شهادات الادخار الثلاثية “أوائل QNB" ذات العائد الثابت ليصل الى 19% يصرف شهريا، و19.10% يصرف ربع سنويًا، و 19.25% يصرف سنويًا، على أن يكون الحد الأدنى 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها بحد أدنى 500 ألف جنيه مصري لأول إصدار للشهادة بالإضافة الى مجموعة واسعة من الأوعية الادخارية التي تلائم كافة الاحتياجات

وتتميز المنتجات والأوعية الادخارية في QNB الأهلي بالمرونة وتراعي احتياجات العملاء الراغبين في الحصول على أعلى عائد على مدخراتهم، بجانب إمكانية استخدام الفائدة لتمويل وثيقة الادخار أو استخدامها لدعم تكاليف المعيشة، وتقدم بعض الحسابات في المستوى الأعلى تغطية تأمينية إضافية يتم تقديمها بشكل تكميلي من البنك، كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة وبنسبة تصل إلى 90 % من قيمتها.

وفى ذات الإطار تم رفع العائد على حسابات التوفير المختلفة التي يطرحها البنك ليصل العائد الى 14.50% سنويا. ويتيح QNB الأهلي عددا من حسابات التوفير المختلفة والتي تتمثل في حساب توفير يوماتى بالعملة المحلية والذى يحتسب فوائد يومية تضاف شهريا للحساب وكذلك حساب توفير بلس وكذلك حساب سوبر توفير وحساب توفير القصر وجميع الحسابات توفر أسعار عائد تنافسية و دوريات صرف مختلفة إما شهريا أو سنويا، كما تتوفر خيارات أسعار مختلفة (ثابتة ومتغيرة) وفقا لاختيار العميل.

ويمكن الحصول على منتجات البنك المختلفة عن طريق الفروع المنتشرة في كافة ربوع الجمهورية والتي تتجاوز 232 فرعا، كما يمكن ربط الشهادة عن طريق الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وتطبيق الهواتف المحمولة.

كما يوفر البنك شهادات ادخار متوسطة الأجل بمدة 3 أو 5 سنوات تتيح عائد شهري أو ربع سنوي متغير تنافسي يُحتسب على أساس سعر الكوريدور المُعلن من البنك المركزي المصري، إلى جانب شهادات ادخارية ذات العائد الثابت أو المتغير أو التراكمي وبمدة تتراوح بين 3 ،4، 5, 7 أو 10 سنوات الذي يُصرف شهرياً.

ويسعى بنك QNB الأهلي، انطلاقا من دوره الرائد كأحد أكبر البنوك العاملة في السوق المصرية على طرح منتجات مصرفية وخدمات مبتكرة تناسب كافة احتياجات العملاء وتواكب التطورات العالمية التي تحدث في الأسواق المحلية والعالمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لجميع العملاء.