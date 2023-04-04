الأرصاد: اليوم طقس حار نهارا بارد ليلا والعظمى بالقاهرة 31

الثلاثاء 04/أبريل/2023 - 12:29 ص

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يسود "الثلاثاء" طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد دافئ على السواحل الغربية بارد ليلا على أغلب الانحاء.

وهناك نشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجـه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالاحمر تكون خفيفة الى معتدلة وإرتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 31 17

العاصمة الإدارية 31 17

6 أكتوبر 32 16

بنها 31 17

دمنهور 30 16

وادى النطرون 30 16

كفر الشيخ 30 16

المنصورة 31 17

الزقازيق 31 17

شبين الكوم 31 17

طنطا 30 17

دمياط 25 15

بورسعيد 24 16

الإسماعيلية 32 15

السويس 30 16

العريش 31 15

رفح 32 15

رأس سدر 01 16

نخل 28 10

كاترين 23 08

الطور 30 16

طابا 29 15

شرم الشيخ 30 17

الإسكندرية 25 15

العلمين الجديدة 25 14

مطروح 21 16

السلوم 22 13

سيوة 25 14

رأس غارب 29 16

الغردقة 30 17

سفاجا 29 16

مرسى علم 30 18

شلاتين 29 17

حلايب 25 16

أبو رماد 27 15

رأس حدربة 28 16

الفيوم 33 16

بني سويف 33 16

المنيا 32 15

أسيوط 31 15

سوهاج 32 16

قنا 32 17

الأقصر 33 17

أسوان 34 19

الوادي الجديد 33 17

أبو سمبل 32 16