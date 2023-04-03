انطلاق تدريبات عسكرية بين روسيا وطاجيكستان لتعزيز مكافحة العصابات المسلحة

الإثنين 03/أبريل/2023 - 02:39 م

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، انطلاق تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وطاجيكستان فى ميدان تدريب خرب-ميدون فى طاجيكستان على بعد 20 كيلومتر من الحدود مع أفغانستان على أن تستمر حتى 7 أبريل الجاري. وذكر المكتب الصحفى للمنطقة العسكرية المركزية الروسية في بيان -بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أنه "خلال المراحل العملية من التدريبات، ستتدرب الوحدات العسكرية من روسيا وطاجيكستان على التحضير لعملية مشتركة وتنفيذها في التضاريس الجبلية للقضاء على العصابات المسلحة الخارجة عن القانون التي تتدخل في أراضي الدول الحليفة، كما تتضمن التدريبات قيادة وتحكم القوات المشتركة في صد وتدمير التشكيلات المسلحة غير الشرعية".

وأشار البيان إلى أن القوات الروسية المشاركة في التدريبات إلى حد كبير تتكون من وحدات من القاعدة العسكرية رقم 201 التي تضم أكثر من 300 جندي ذوي تخصصات مختلفة من حاملي البنادق الآلية وجنود المدرعات والمدفعية والقوات الإشعاعية وقوات الحماية الكيماوية والبيوليوجية ومجموعات حرب إلكترونية متحركة في المنطقة العسكرية المركزية.

جدير بالذكر أن القاعدة العسكرية 201 المتمركزة في طاجيكستان هي أكبر منشأة عسكرية روسية خارج حدودها، وتتمركز القاعدة العسكرية في مدينتي دوشانبي وبختار، وتتألف من مدافع آلية، ومدرعات، ووحدات مدفعية، ووحدات استطلاع، وقوات دفاع جوي، وقوات إشعاع، وحماية كيميائية وبيولوجية، وقوات إشارة.