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الأربعاء 05 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أربعة فلسطينيين ويجدد الاعتقال الإداري لأسير للمرة الثالثة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
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 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فتى فلسطينيًا وثلاثة شبان من مدينة "قلقيلية"، بشمال غرب الضفة الغربية المُحتلة.
وقالت مصادر فلسطينية إن الفلسطينيين المعتقلين أكبرهم (21 عامًا) واعتقلوا جميعًا لدى مرورهم بحاجز عسكري أقامته قوات الاحتلال قرب قرية "صرة" جنوب غرب مدينة "نابلس".

وعلى صعيد متصل، جددت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية، الاعتقال الإداري للأسير "معتصم علي بركات ضبايا"، من مخيم "جنين" أربعة أشهر، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أن الأسير المُشار جرى اعتقاله بتاريخ 2/8/2022، وذلك لدى توجهه إلى الأردن من أجل العلاج.
 

الاحتلال الإسرائيلي قلقيلية الضفة الغربية