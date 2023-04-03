غدا.. فنلندا تنضم رسميا للناتو

الإثنين 03/أبريل/2023 - 02:29 م

أعلن المكتب الرئاسي الفنلندي أن البلاد ستنضم رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" غدًا /الثلاثاء/.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ أن الأمين العالم للناتو "ينس ستولتنبرج" أكد أيضًا إعلان الانضمام، والذي قال إن هذه الخطوة ستجعل فنلندا "أكثر أمانا" بحسب تعبيره.

وكانت فنلندا - التي تتشارك الحدود مع روسيا - قد تقدمت بطلب للانضمام للحلف العسكري في أعقاب نشوب الصراع الروسي الأوكراني، وكانت تركيا آخر الدول الـ 30 الأعضاء في الناتو التي قبلت طلب فنلندا بالانضمام للحلف الشهر الماضي.