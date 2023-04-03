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الأربعاء 05 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غدا.. فنلندا تنضم رسميا للناتو

فنلندا
فنلندا
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أعلن المكتب الرئاسي الفنلندي أن البلاد ستنضم رسميًا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" غدًا /الثلاثاء/. 

وذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الإثنين/ أن الأمين العالم للناتو "ينس ستولتنبرج" أكد أيضًا إعلان الانضمام، والذي قال إن هذه الخطوة ستجعل فنلندا "أكثر أمانا" بحسب تعبيره.

وكانت فنلندا - التي تتشارك الحدود مع روسيا - قد تقدمت بطلب للانضمام للحلف العسكري في أعقاب نشوب الصراع الروسي الأوكراني، وكانت تركيا آخر الدول الـ 30 الأعضاء في الناتو التي قبلت طلب فنلندا بالانضمام للحلف الشهر الماضي.

ناتو فنلندا