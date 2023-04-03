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الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المجلس الوطني الفلسطيني يدين جريمة نابلس.. ويحمل الاحتلال المسئولية عن تداعياتها

رئيس المجلس الوطني
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح
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أدان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الاثنين، جريمة الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس، والتي أسفرت عن استشهاد الشابين محمد جنيدي أبو بكر، ومحمد ناصر سعيد الحلاق. 
وحمل فتوح - في بيان صحفي - "حكومة اليمين  الدموية، المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة، التي ارتكبتها فرق الموت الخاصة التابعة لقوات الاحتلال".
وأضاف أن "هذه الحكومة الفاشية، التي تسن القوانين العنصرية، ماضية في تنفيذ برنامجها الدموي الإجرامي لقتل أكبر عدد من أبناء الشعب الفلسطيني".
واعتبر فتوح أن "المجتمع الدولي شريك بما يحدث بسبب صمته على الجرائم اليومية، وعدم اتخاذ أي خطوات للجم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني".

المجلس الوطني الفلسطيني الاحتلال الإسرائيلي نابلس