المديرة العامة لمنظمة اليونسكو تزور أوكرانيا لدعم جهود استعادة المجالات الثقافية

الإثنين 03/أبريل/2023 - 12:18 م

بدأت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، اليوم /الاثنين/، زيارة إلى أوكرانيا تهدف لدعم جهود كييف لحماية واستعادة مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والشباب والرياضة والإعلام.

وكتب النائب الأول لوزير خارجية أوكرانيا أمين دزيبار - في تغريدة، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية اليوم - أن زيارة أزولاي إلى أوكرانيا، هي علامة كبيرة على دعم جهودنا لحماية واستعادة مجالات الثقافة والتعليم والعلوم والشباب والرياضة والإعلام في أوكرانيا، وأن هذه القضايا مدرجة على جدول أعمال اليوم.

جدير بالذكر أن الأمينة العامة لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش بوريتش، ونائب المستشار الألماني - الوزير الاتحادي للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ روبرت هابيك، وصلا إلى كييف في وقت سابق من اليوم.