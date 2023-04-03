الخارجية الصينية: رئيسة المفوضية الأوروبية تزور بكين بعد غد

الإثنين 03/أبريل/2023 - 12:15 م

أعلنت وزارة الخارجية الصينية،اليوم الإثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستزور الصين في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة "ماو نينج"- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الصين والاتحاد الأوروبي، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة الصين في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري.