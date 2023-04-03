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الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الخارجية الصينية: رئيسة المفوضية الأوروبية تزور بكين بعد غد

أورسولا فون دير لاين
أورسولا فون دير لاين
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 أعلنت وزارة الخارجية الصينية،اليوم الإثنين، أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ستزور الصين في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري. 
وقالت المتحدثة باسم الوزارة "ماو نينج"- في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - أنه وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الصين والاتحاد الأوروبي، تعتزم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، زيارة الصين في الفترة من 5 إلى 7 أبريل الجاري.

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