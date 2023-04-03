بلينكن يتوجه إلى بروكسل لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف الـ(ناتو)

الإثنين 03/أبريل/2023 - 12:11 م

غادر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، الولايات المتحدة متوجها إلى العاصمة البلجيكية /بروكسل/؛ لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية أن "وزير الخارجية الأمريكي سيركز في مباحثاته على مواصلة الدعم لأوكرانيا؛ لمواجهة محاولات روسيا استخدام الطاقة كسلاح ضد الغرب" يأتي اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي بعد أيام من مصادقة البرلمان التركي على انضمام فنلندا إلى الحلف.