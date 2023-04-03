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الأربعاء 05 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بنوك

البنك الأهلي: 48 مليار جنيه حصيلة شهادات 19%؜ و22%؜ في يومها الأول

البنك الاهلى المصرى
البنك الاهلى المصرى
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أعلن البنك الأهلي المصري إقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19%؜ ثابتة وذات العائد المتدرج 22%؜ السنة الأولى و18%؜ السنة الثانية و 16%؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لإطلاق الشهادتين.

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إصدار شهادتين إدخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وتأتي الشهادة الأولى بعائد ثابتة لمدة 3 سنوات، وبسعر 19% عائد سنوي ويصرف العائد شهرياً.

وتأتي الشهادة الثانية بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد سنوي 22%؜ لأول سنة و 18%؜ السنة الثانية و 16%؜ السنة الثالثة و يصرف العائد شهرياً.

البنك الاهلى المصرى شهادة 19 شهادة 22 بنك مصر حصيلة شهادات 19 حصيلة شهادات 22