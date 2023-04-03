البنك الأهلي: 48 مليار جنيه حصيلة شهادات 19%؜ و22%؜ في يومها الأول

الإثنين 03/أبريل/2023 - 11:02 ص

أعلن البنك الأهلي المصري إقبال العملاء على الشهادات الجديدة بنوعيها 19%؜ ثابتة وذات العائد المتدرج 22%؜ السنة الأولى و18%؜ السنة الثانية و 16%؜ السنة الثالثة، حيث بلغت قيمة مدخرات العملاء فيهما 48 مليار جنيه خلال أول يوم لإطلاق الشهادتين.

وكان قد أعلن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، إصدار شهادتين إدخار لمدة ثلاث سنوات ويعكسان الرؤية الإيجابية لانخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع الانخفاض التدريجي المتوقع فى معدلات التضخم مع استقرار الأسواق فى ظل المتغيرات الدولية والمحلية وسياسة البنك المركزي المصري لاستهداف التضخم.

وتأتي الشهادة الأولى بعائد ثابتة لمدة 3 سنوات، وبسعر 19% عائد سنوي ويصرف العائد شهرياً.

وتأتي الشهادة الثانية بعائد متناقص لمدة 3 سنوات، وبسعر عائد سنوي 22%؜ لأول سنة و 18%؜ السنة الثانية و 16%؜ السنة الثالثة و يصرف العائد شهرياً.