مصرع عامل صدمته سيارة في دسوق بكفر الشيخ

الإثنين 03/أبريل/2023 - 12:42 ص

لقي عامل زراعي يقيم بإحدى قرى مركز دسوق مصرعه اليوم الأحد، في حادث سير صدمته سيارة بمنطقة شارع الشركات بمدينة دسوق، وفرت هاربة وجاري ملاحقتها.

وكان اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، ببلاغ أهالي بمصرع عامل زراعي 37 عامًا، ويقيم باحدي القري التابعة لمركز دسوق، صدمته سيارة بمنطقة شارع الشركات دائرة قسم شرطة بندر دسوق، وتم نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ قرارًا بشأنها، وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطي الظاهري على الجثة تبين تعرضه إلى تهتك بالجمجمة، وكسر بالساق اليمنى، وجروح متفرقة بالجسم ما أدى إلى وفاته.

حُرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.