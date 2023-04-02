جريجورى لاموت يكتب: الطاقة المتجددة.. دمج الطاقة الشمسية فى مزيج الطاقة

الأحد 02/أبريل/2023 - 08:12 م

لنبدأ بمفارقة: يتفق جميع خبراء الطاقة الدوليين وتحديدًا فى بلومبرج، إننا سنصل فى حوالى عام ٢٠٥٠ بمزيج من الطاقة يتم فيه إنتاج ما يقرب من ٥٠٪ من الطاقة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وحاليًا، فى فرنسا، وصلنا إلى نسبة ٣٪.. لذلك، هناك بالفعل مفارقة لأننا تأخرنا جدًا.

السؤال الذى أطرحه على نفسى هو: ما الذى يمنعنا من استخدام الطاقة الشمسية اليوم ؟ لماذا يتم حظرها ؟ وماذا يمكننا أن نفعل كمواطنين لإزالة هذه العقبات؟ لماذا لا نتحرك بسرعة كبيرة فى فرنسا؟ لماذا نحن تقريبا فى المؤخرة؟ ٣٪، نحن حقًا فى آخر القائمة لباقى البلدان. يقول البعض: ما الهدف من صنع الطاقة الشمسية فى فرنسا؟ لدينا طاقة نووية، تم إزالة الكربون منا، فلماذا نكلف أنفسنا عناء التنافس بين الطاقة النووية والطاقة الشمسية؟ هذه حقا نقطة أولى. ثم هناك من يقول إن هذا النوع من الطاقة يلوث الشمس، أليس كذلك؟ ثم يقولون، نعم، لكن الطاقة الشمسية تخلق وظائف فى الصين، لذلك لا أفهم سبب ما نفعله فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، فهذا غير منطقى. وبعد ذلك، هناك من يقول أيضًا: نعم، لكن الطاقة الشمسية.. كيف يمكن أن نستخدمها فى الليل؟ وبعد ذلك، النقطة الأخيرة، يقولون: نعم، لكن مهلًا، الطاقة الشمسية، كما تعلمون، لقد سمعنا جميعًا من حولنا أشخاصًا لديهم مشاكل فى بيئتهم. كل هذه عقبات فى مواجهة الطاقة الشمسية، وهناك حقًا بعض تلك العقبات حقيقى وعلينا التركيز عليها، وهناك عناصر تم إصلاحها مثل البصمة الكربونية. كانت الطاقة الشمسية، نعم، كثيفة الكربون فى الأيام الأولى. ولكن اليوم، مع انخفاض تأثير الكربون فى تصنيع الألواح الشمسية، قطعت التكنولوجيا شوطًًا طويلًا.

وقبل ذلك، كان ٢٠٠ جرامًا (اثنان من الكربوهيدرات) من ثانى أكسيد الكربون لكل كيلوواط/ساعة. اليوم، نحن فى ٢٠. وفى السنوات القادمة، نخطط للوصول إلى عشرة. يمكننا القول، بطريقة حازمة إلى حد ما، أن الطاقة الشمسية هى حقًا واحدة من أفضل الطاقات منخفضة الكربون. ثم يقولون إن هذا تأثير بيئى مشكوك فيه. لم يعد هناك سؤال. واليوم الألواح الشمسية القابلة لإعادة التدوير بالكامل، لا توجد أرض نادرة فى الألواح الشمسية. وفوق كل شيء، لا يوجد عنق زجاجة، وهذا يعنى أنه يمكننا بناء العديد باستخدام المادة الخام للألواح الشمسية وهى السيليكون. تحت أقدامنا، لدينا ٣٠ كيلومترًا من قشرة الأرض المكونة من الجرانيت وتحديدًا السيليكون.. ربما يكون المكون الصغير الوحيد الذى يمكن أن يشكل مشكلة يومًا ما هو المال، لكن كل جيل من الألواح يستهلك مبالغ أقل بشكل تدريجى؛ لذلك يمكننا بناء ألواح شمسية أكثر بـ١٠٠٠٠ مرة مما نصنعه اليوم دون أى مشاكل. بعد ذلك، يظل منتجًا صناعيًا.. وهنا نؤكد أنه لا توجد وجبة مجانية، لذلك هناك دائمًا تأثير على البيئة.





لكنها واحدة من أكثر وسائل الإنتاج صديقة للبيئة وثانيًا، الميزان التجارى.. النقطة المهمة هى أن الناس تقول فى الواقع، «نعم، ولكن لماذا تعرف الطاقة الشمسية أن هذه الألواح تأتى من الصين؟» هل تعرف لماذا تأتى اللوحات من الصين؟ إنها ليست مشكلة تقنية لأن الآلات أوروبية. إذا تم صنعها فى الصين، فذلك فقط لأن الصينيين قادرون على استثمار المليارات فى مصانع الإنتاج المكلفة مثل المعالجات الدقيقة. لماذا لا نقوم بمعالجات دقيقة فى أوروبا؟ لأنه يتطلب الكثير من المال. إنها ليست مشكلة تكنولوجية، وليست مشكلة مواد خام، إنها مشكلة تمويل. فى اليوم الذى يقرر فيه التمويل صنع الألواح الشمسية، يمكننا جعل الألواح الشمسية فى فرنسا أرخص من تلك التى تأتى من الصين. أخيرًا، فيما يتعلق بالتأثير السلبى للميزان التجارى، يجب أن تعلم أنه اليوم، عندما تقوم بمشروع لاستهلاكك الخاص، لفرد أو شركة، تمثل اللوحة الشمسية ١٠٪ فقط من تكلفة المشروع، فى النهاية.. عشرة بالمائة هى بقية المعدات و٨٠٪ من تكلفة المشروع هو العمالة المحلية. اليوم، يخلق مشروع الطاقة الشمسية الكثير من الوظائف فى فرنسا التى لا يمكن نقلها. هذه نقطة مهمة لأنها تسمح لنا بإعادة تشغيل الآلة، وما نسميه، أن الأموال تبقى فى المنزل. والمشكلتان المتبقيتان، اللتان لدينا جميعًا القدرة على التدخل فيهما، هما مشكلة تزامن العرض/الطلب. نعم، الطاقة الشمسية، إذا كنت شركة أو فردًا، وخاصة فردًا، ووضعت ألواحًا شمسية، فسوف تخفض فاتورتك بنسبة ٢٠٪ فقط لأنك ستستهلك فى الصباح، وفى المساء، والألواح الشمسية ستنتج ظهرًا، غالبًا عندما تكون فى العمل. الفكرة هى محاولة رؤية كيف يمكننا مزامنة العرض والطلب. أبسط حل سيكون البطاريات. لكن البطاريات تضيف تكلفة مهمة للغاية. اليوم، تضيف البطارية حوالى ٢٠ سنتًا لكل كيلوواط فى الساعة. EDF تبيعه لك مقابل ٢٠ سنتًا. سيكلفك التخزين فى بطارية ٢٠ سنتًا، بالإضافة إلى تكلفة التصنيع.

لذا اليوم، البطارية ليست مثيرة للاهتمام حقًا. من ناحية أخرى، إذا قمت بتشغيل معداتك عند إنتاج الطاقة، فستحقق مكاسب لا تصدق. واليوم، لدينا الحظ السعيد فى فرنسا، نحن ننعم بكل المصادر فيما يتعلق بانتقال الطاقة، إن لدينا ١٥ مليون كومولو يمكن التحكم فيها تمامًا. من الممكن تشغيلها وإيقافها وتشغيلها عند إنتاج الطاقة الشمسية.. لا تهتم إذا تم صنع الماء الساخن فى الصباح أو بعد الظهر أو الليل، فى غير ساعات الذروة. ما تريده هو الماء الساخن كل يوم. اليوم، من خلال اختيار متى يصنع الركام الماء الساخن، يمكنك الحصول على الماء الساخن كل يوم باستخدام الطاقات المتجددة فقط. هذه المشكلة يتم حلها. والنقطة الأخيرة هى مشكلة الثقة بين المهنيين ومستهلكى الطاقة. ما كنت أقوله سابقًا هو أن هناك بالفعل الكثير من عدم الثقة. هناك الكثير من الناس الذين يقولون: «لكن لا، لكن الطاقة الشمسية ليست خطيرة، فهى ليست طاقة قادرة على الإنتاج بطريقة صناعية.

هناك الكثير من الإشارات السيئة. كنت أتحدث إلى فريديريك مازيلا، مؤسس مجموعة بلابلاكار. قال: «كانت لدينا أيضًا مشكلة ثقة فى النقل». لأنه من قبل، عندما يتنقل الناس، كنا نشير بأيدينا لإيقاف السيارات، ثم يقول الأشخاص الذين كانوا فى السيارة، «من هو ذلك الرجل الذى يريدنا أن نتوقف؟ لن أتوقف، ربما يكون متشردًا، وربما رائحته كريهة، وسوف يدمر سيارتي». ثم الرجل الذى يتنقل ثم يرى سيارة تتوقف. يعتقد، «يا إلهى، توقف الرجل. آمل ألا يكون قاتلًا متسلسلًا». لذلك لم يكن هناك الكثير من الثقة بين الرجل المتنقل والشخص المتوقف. ما فعلته فكرة بلابلاكار هو أنهم اخترعوا تطبيقًا رقميًا ومنصة. قالوا، «ستقوم بالتسجيل، ستضع اسمك، ستسجل سجلك الحافل، ستسجل جميع رحلاتك ولن نصبح أصدقاء بل نقوم برفع مستوى الثقة بين الطرفين.

لقد دخلت مجموعة كوم واط Comwatt، فى شراكة مع الكثير من العلامات التجارية الكبرى مثل Ikea، مثل Total، مثل EDF، إلخ. وذلك للعمل على إنشاء جسر الثقة هذا بين ثروة إقليمية من الحرفيين، الذين هم جيدون جدًا جدًا، وممتازون، ولكن ليسوا بالضرورة مندوبى مبيعات جيدين جدًا. ومن ناحية أخرى، هناك الملايين من الأشخاص الذين يريدون فعل شيء ما.. هؤلاء الذين يفكرون: «حسنًا، سأفعل شيئًا لأننى سئمت من سماع أخبار سيئة، لقد سئمت من الحصول على علاوات، لقد سئمت من إلقاء اللوم على أسلوب حياتى، لقد سئمت من إلقاء اللوم على الكثير من الأشياء. وأود أن أكون قادرًا على اتخاذ إجراء والتوقف عن المعاناة». وهؤلاء الأشخاص لا يتخذون إجراءات لأن لديهم دائمًا الكثير من الأسباب لعدم اتخاذ أى إجراء، لأنهم لا يثقون فى الكثير من الأشياء.

نحن، الفكرة، حلمنا هو بناء هذه المنصة.. المنصة موجودة. لدينا ٣٠٠٠٠ عميل استخدموها بالفعل، والذين يستخدمون أجهزتنا المتصلة لمزامنة العرض والطلب. لكن ٣٠ ألف مستخدم ليس كثيرًا على الإطلاق فى فرنسا. نريد ٣٠ مليون مستخدم. الفكرة هى أن الناس ينشئون مكانًا، مثل بلابلاكار الذى أنشأ مكانًا يتجمع فيه المسافرون؛ فنحن نود إنشاء هذا المكان حيث كل الأشخاص الذين يريدون القيام بشيء ملموس، وليس فقط الثرثرة والكلام، ولكن القيام بشيء ملموس بأموالهم، مع رغبتهم، مع أسرهم، فى إنشاء مشروع متجدد على سطحهم، وأن يكونوا قادرين على... النقطة الأخيرة. اليوم، نحن فى أزمة. أعتقد أن معظم الناس لا يفهمون ما يحدث لأنه فى الوقت الحالى، فى ٢٠ سنة الماضية تم بيع الطاقة بحوالى ٥٠ يورو لكل ميجاواط/ساعة.

وهنا، للعام المقبل، تُعرض على الشركة التى تقرر توقيع عقد للعام المقبل ١٠٠٠ يورو لكل ميجاواط فى الساعة. تحدث تييرى قليلًا عن هذا فى وقت سابق، لكننى لا أعتقد أن أى شخص يدرك الانفجار المذهل للطاقة. ولماذا؟ لأن هناك عجزًا تعرفه بسبب الغاز، وهى مشكلة تتعلق بمحطات الطاقة النووية. واليوم، لأننا لم نتوقع جانب العرض والطلب ولم نتوقع بشكل كافٍ جانب المواطن. وسوف يعانى الناس وسنقول لهم: «سنخفض طاقتك، سنقطع الكهرباء فى باريس لمدة ساعتين، ثم سنقطع فى ليون لمدة ساعتين»، إلخ. إذا توقعنا كل ذلك كان بإمكاننا إنشاء مجتمعات طاقة وعدم التفكير فى أى اجراء سلبى.. بالفعل التكنولوجيا موجودة لكن ما ينقصنا بالفعل هو الرغبة. وما ينقصك هو أنت وأنت الذين تتخذون إجراءات، كل من يريد اتخاذ إجراء. وطموحنا هو خلق طريقة بسيطة للجميع للقيام بذلك غدًا.



معلومات عن الكاتب:

جريجورى لاموت رئيس مجموعة كومواط، ينضم للحوار، ويطرح العديد من الأسئلة حول الطاقة الشمسية وأسباب تخلف فرنسا عن استخدامها.