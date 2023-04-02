كورين ليباج تكتب: الحد من البصمة الكربونية.. العقبات والوسائل والفرص المتاحة

الأحد 02/أبريل/2023 - 08:05 م

اتفاقية كيوتو حول المناخ تلزم الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى

فى البداية تعد مسألة البصمة الكربونية موضوعية للغاية. وفى سياق انتقال الطاقة، غالبًا ما نتحدث عن «أرصدة الكربون». لكن أرصدة الكربون هى بالضبط أرصدة سيتم تبادلها لتمثيل أطنان من الكربون الذى تم توفيره. هل هو أمر متسرع أم أنه مكبح لشيء أوافق على أنه ليس تحولًا؟ لأن الانتقال يكون من النقطة «أ» إلى النقطة «ب»، ونحن لا نعرف مكان النقطة «ب» وثانيًا لأننا لا نملك الوقت، وأنا أحب عبارة «التحولات الكبرى». ومن الواضح، أنه إذا استخدمنا أرصدة الكربون لمواصلة القيام بما نقوم به حاليا- كما لو لم يحدث شيء- وبالتالى نستمر لإنتاج الزيت، فى تخزين الكربون فى نفس الوقت الذى ننتجه فيه، وما إلى ذلك - بصراحة تامة - لن نقوم بإحراز الكثير من التقدم! لذلك، فى الأساس، نحن بحاجة إلى كليهما. بعبارة أخرى، نحن بحاجة إلى كل من الرصانة والأنظمة لتحسين أحواض الكربون لدينا. عندما نقول «تحسين»، فإن ذلك يقوم على فكرة إضافية. يجب أن تضيف شيئًا، وإلا فهى عديمة الفائدة. النظام ليس نظامًا جديدًا تمامًا، لذلك أنا لا أتحدث اليوم عما يسمىETS، أى حصص الانبعاثات التى تم إنشاؤها على المستوى الأوروبى فى إطار لوائح المجتمع والتى هى تبادل بين الشركات الكبيرة على أذونات الإرسال التى صدرت لهم فى البداية مجانًا تمامًا.

الآن أصبحت الأمور أكثر جدية. أنا مهتم بأرصدة الكربون غير الإلزامية، والأسواق غير الإجبارية، والتى تتطور بشكل كبير لأننا، على وجه التحديد، ندرك أنه يجب علينا تسريع جهود الاستثمار فى مصارف الكربون، لا سيما فى إدارة الغابات، وفى استخدام الأراضى، مع جميع الجوانب الزراعية. لأننى على حد علمى، ولكن من الواضح أننى لست متخصصًا فى قضايا المحيطات، لا أعتقد أننا ما زلنا قادرين على إحداث تحسن فى حالة المحيطات القادرة على توليد بالوعات الكربون. لذلك نحن نتحدث بشكل أساسى عن التربة والغابات. الموضوع ليس جديدًا تمامًا لأنه تم طرحه فى زمن آليات كيوتو التى وضعت آليات طوعية من نوعين، آليات التنمية النظيفة وآليات الإدارة المشتركة. عملت هذه الآليات بشكل جيد إلى حد ما. ولكن مهما كان الأمر، فقد مكّنوا من خلق نظام بإنشاء وحدات الكميات المخصصة، وهى تبادلات تعتمد على طن واحد من مكافئ ثانى أكسيد الكربون. إن قمة كيوتو حول المناخ، التى جمعت ١٥٩ دولة فى عام ١٩٩٧ والتى أدت إلى توقيع اتفاقية تلزم الدول الصناعية بخفض انبعاثاتها من غازات الاحتباس الحرارى وبالتالى إلى «بروتوكول كيوتو» الشهير، هى بالتأكيد وراءنا، حتى لو كانت هذه الأنظمة لا تزال موجودة.

ولا شك أن الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف مهدت الطريق لإنشاء أدوات اقتصادية لاتفاقية باريس، مع إنشاء ما يسمى نتائج التخفيف، ونتائج التخفيف المنقولة دوليًا. إنه نظام يجعل من الممكن منع الأساليب بين الدول المتعاونة من أن تؤدى فى الواقع إلى زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، مما يحل مشكلة أساسية.. هناك الكثير من القضايا الأساسية فى هذا الموضوع وسأتحدث قليلًا عن المسألة الكبيرة الثانية لاحقًا: تجنب العد المزدوج. لأنه إذا، من الواضح، أننا نحسب ضعف طن الكربون الذى تم تجنبه، فهذا لا يؤدى حقًا إلى تقدم. لذلك تم تحديد هذه القواعد، لتجنب الحساب المزدوج، أو على الأقل تم وضع المبادئ التوجيهية الرئيسية فى جلاسجو وعلى المستوى الأوروبى، فى يوليو ٢٠٢٢، تم التوصل إلى اتفاق مع البرلمان الأوروبى للسماح بتطوير الأسواق لأرصدة الكربون غير الإجبارية على المستوى الأوروبى. لكن الموضوع الرئيسى هو بالطبع وليس المقصود اللعب بالالفاظ، عدم بيع الهواء. وهذا يعنى، للتأكد من وجود طن تم توفيره. ولذلك فإن المشكلة الكاملة هى الجدية فى التقييم والتحكم فى الأطنان التى يتم توفيرها.





أما على المستوى الدولى اليوم، هناك نظامان رئيسيان. ما يسمى بنظامVCS، معيار الكربون المعتمد، هو النظام الأكثر استخدامًا على المستوى الدولى. وهو يعتمد على تدقيقات قياسية ومستقلة ونظام تسجيل على وجه الخصوص لما يسمى ببرنامجREDD +، وهو برنامج يهتم بالغابة على المستوى الدولى. النظام الثانى، الذى تم إنشاؤه فى عام ٢٠٠٣ بواسطةWWF، والذى يسمى المعيار الذهبى، يعتمد على ٥ مبادئ موجودة أيضًا فىVCS: ١ الإضافية: إذا لم تقم بتحسين الموقف، فلا يمكن توفير طن من الكربون وبالتالى ليس لديك رصيد. ٢ / الموثوقية، ٣ / إمكانية التتبع، ٤ / اللارجعة ٥ / المساهمة فى التنمية المستدامة. مسألة اللارجعة موضوع مهم جدا وقد رأيناه هذا الصيف مع الحرائق للأسف.

كيف نقوم بدمج هذا النوع من المشاكل فى نظام عادل ومنضبط؟

يوفر النظام التأمين ويتضمن قدرًا صغيرًا من المخاطر التى تخضع لتعويض عالمى. لكن من الواضح أنه إذا ذهبنا نحو الحرائق المتكررة، فسيصبح من الصعب تقييم مسألة مصارف الكربون فى الغابات. المكون الرئيسى الثانى الذى بدأ فى التطور هو المكون الزراعى. وهذا يعنى، أن يكون لديك زراعة مستدامة، وهى ليست مستدامة فحسب، ولكنها تخزن الكربون فى التربة بدلًا من انبعاث أطنان من الكربون. هذا النظام مثير للاهتمام حقًا، إنه واعد جدًا ويمكن أن يجعل من الممكن تمويل انتقال العالم الزراعى. لأن المشكلة الكبيرة، وهذا يعود إلى مسألة المبيدات، والزراعة المكثفة وكل ما تبقى، هو أن المزارعين دخلوا فى نموذج يجدون صعوبة كبيرة فى الخروج منه. للخروج من هذا النموذج والسماح لهم بكسب عيش بطريقة لائقة، لأننى أذكر هنا أن العديد منهم يتمتعون بمستوى معيشى غير لائق تمامًا، فإنه يجب العثور على التمويل. إذا كانت الأساليب الزراعية، فى الواقع، تسمح بالتخزين الذكى للكربون وإذا كان بإمكاننا تخيل اتفاقيات شراء الطاقة، فهذا يعنى العقود طويلة الأجل الموقعة بين المزارع ومدير أرصدة الكربون هذه، والتى تضمن سعرًا يمكن أن يكون ٣٠ يورو أو ٤٠ يورو أو ٥٠ يورو للطن. واليوم، فإن طن الكربون فى سوق «خدمات الاختبارات التربوية» هو نفسه، وليس حوالى ١٠٠. لذلك فى السوق غير الإلزامية، ٤٠ أو ٥٠، هذه هى الأسعار التى نجدها، أو حتى ٦٠ يورو وهذا من شأنه أن يسمح للمزارعين بالعثور على وسائل لتمويل الانتقال. لذا فإن الأمر يعود بالفائدة على الجميع إذا تمكنا من القيام بذلك. ولكن هناك أيضًا، مسألة التحكم والتقييم وهى مسألة حساسة للغاية. تعلمون جميعًا هذا، نظرًا لأنكم محترفون، كم عدد المشكلات التى نواجهها بالفعل مع تقييمات الكربون فى الشركات، مع وجود صعوبات كبيرة، نظرًا للاعتماد على الهيئة التى تقوم بالتقييم، فإننا نجد نتائج مختلفة بشكل كبير، بحيث تكون هناك دعوات لتقديم عطاءات توضع على الأرض لوجود خلاف عليها. يمكنك أن تتخيل ما يمكن أن تقدمه على هذا المستوى. أخيرًا، تعمل فرنسا، من جانبها، على الترويج لنظام وطنى هو العلامة منخفضة الكربون، وهو نظام محلى للغاية، وله عدد معين من المزايا، ولكنه فى رأيى له عيب كبير، وهو إنه فرنسى فرنسى فى الوقت الحالى. نحاول الترويج له، لكن قد لا يتم الأمر بالضرورة. هذا حقًا موضوع مهم للغاية بدأ العالم المالى بالاهتمام به، وهو مهم جدا للعالم الزراعى، ومهم جدا للغابات.

على سبيل الاستنتاج

أخيرًا، أذكركم أن سندات المجموعة الأوروبية الخاصة بنا هى سندات صافية. بعبارة أخرى، نستنتج من أهدافنا آبار الكربون التى لدينا. ومع ذلك، إذا تم تقييم آبار الكربون الخاصة بنا بشكل سيئ أو كانت خاطئة أو تم تدميرها، فإن التزاماتنا فيما يتعلق بالحد من انبعاثاتنا ستزداد بنسبة مناسبة. لذا، فإن الاتحاد الأوروبى مهتم للغاية اليوم بالطريقة التى يتم بها تقييم أطنان الكربون، سواء على المستوى العام أو الخاص، لكننى أعتقد أن هذا موضوع سنتحدث عنه مرة أخرى.

معلومات عن الكاتب:

كورين ليباج. وزيرة فرنسية سابقة وعضو سابق فى الجمعية الوطنية «البرلمان الفرنسى» ومحامية.. تتناول القضية التى تشغل حيزًا كبيرًا من تفكير المجتمع الأوروبى ألا وهى قضية المناخ وكل ما يرتبط بها.

