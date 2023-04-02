ألكسندر ديل فال يكتب: الجغرافيا السياسية للغات.. الفرانكفونية فى مواجهة الأنجلوفونية.. المحيط فى مواجهة الإمبراطورية

الأحد 02/أبريل/2023 - 08:32 م

فى كتابه المرجعى حول الجغرافيا السياسية للغات وعنوانه «ضد الفكر الفردي»، أوضح اللغوى الفرنسى العظيم، كلود هاجيج، فى عام ٢٠١٢، «تهدد اللغة الإنجليزية اللغة الفرنسية والتنوع الكبير فى اللغات (...). إن امتلاك الكلمات ونشرها هوامتلاك الفكر «؛ فاللغة الفرنسية، على عكس اللغة الإنجليزية، ليس لديها رؤية عالمية مهيمنة (...)، وأكرر أن الترويج للغة الفرنسية لا يهدف إلى العولمة فى حد ذاتها بل يهدف أيضا إلى خيار آخر وهوالتنوع «.

فى رؤية هاجيج، لا تمثل اللغات أى شيء سوى الحيادية. وفى الحقيقة؛ فإن أولئك يحملون مع استخدام تلك اللغات رؤية للعالم، وصيغة نموذجية، بحيث يتم تعميم اللغة الأنجلوأمريكية فى الثقافة الجماهيرية، وموسيقى البوب، والإعلانات، والأزياء، وكليات إدارة الأعمال، واللغات المهنية أوحتى داخل المؤسسات الأوروبية نفسها ونزولًا إلى يوروفيسون التى لم يعد لديها الكثير من الأوروبيين والمتنوعين، تشهد على أن أوروبا والغرب ككل مستعمرة أمريكية ضخمة أوبالأحرى أنجلوسكسونية. كما انتشرت هذه الظاهرة على نطاق واسع فى العديد من البلدان من المكسيك إلى الفلبين، وذلك بفضل عملية العولمة التى، خلال السنوات ١٩٩٠-٢٠٠٠، قافت «الأنجلوسكسونية».

خلال هذه السنوات من انتصار النموذج الليبرالى الأنجلوساكسونى على السوفيتية المفككة ذاتيًا، شهد تبادل المعلومات فى الواقع تضخيمًا غير مسبوق بفضل تعميم اللغة الإنجليزية كلغة للعمل والتنشئة الاجتماعية فى المناطق المتأثرة بالحضارة، التى أصبحت لغة مشتركة، وذلك بفضل رقمنة المعلومات والكمبيوتر الشخصى والإنترنت والهاتف المحمول، ثم بفضل ظهور الجيل الثانى من مقدمى الخدمات الرقمية GAFAMs ومنذ هذه المرحلة الأخيرة من العولمة الرقمية، التى يطلق عليها ثمرة «العالم الكبير»، فرضت هيمنة اللغة الأنجلوأمريكية نفسها فى كل مكان، على الرغم من استمرار بعض الأقطاب اللغوية والحضارية فى تقديم المقاومة، ولا سيما اللغة الصينية والإسبانية والبرتغالية والعربية، بالطبع الفرنسية.





وإذا كانت منظمة الأمم المتحدة تعتمد رسميًا ست لغات عمل (الإنجليزية، والفرنسية، والروسية، والصينية، والعربية، والإسبانية)، إلا أن جميع المنظمات الدولية الكبرى تقريبًا مهتمة حقًا باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط.

هذان الاتجاهان هما الوحيدان الموجودان بحكم الواقع فى القارات الخمس. وهم وحدهم يتمتعون بمكانة دولية حقيقية، ومكانة حيوية فى المنافسة الاقتصادية والسياسية والثقافية التى تهز العالم فى عصر العولمة. وباتخاذ مثال النظام الثنائى القطب الذى تم إفرازه على المستوى الجيوسياسى بعد يالطا والذى استمر حتى انهيار الاتحاد السوفيتى، يمكننا اليوم أن نتحدث، على المستوى اللغوى، عن استمرار تقسيم العالم بين لغة شكسبير من ناحية العم سام! - تلك العولمة الخطرة، التى تمحوالهويات لصالح قرية عالمية ناطقة بالإنجليزية - ولغة موليير، من ناحية أخرى، والتى كان ينبغى أن تستمر فى كونها ناقل للمقاومة إلى ماك ورلد Mc World والترويج لنموذج متعدد الأقطاب؛ لكن الفرنسيين يقاومون بشكل متناقض؛ فى كيبيك بكندا يقامون أكثر من مقاومة الوطن الفرنسى حيث يسخر ويخجل الفرنسيون من جذورهم وتراثهم وتقاليدهم خاصة عندما يفضل الشباب الفرنسيون Mc Donalds، والجينز الأزرق، وأزياء سريعة لتندمج مع ملايين المستهلكين المجهولين خاصة أن تلك الأزياء والمنتجات يوزعها العم سام فى جميع أنحاء العالم.





القبضة الأنجلوأمريكية

مصطلح «Mc World»، الوسيلة المميزة للتبادلات الدولية وقاعدة القوة الناعمة الأمريكية مع أكثر من واحد ونصف مليار متحدث، وبالتالى فإن اللغة الإنجليزية تسحق الكوكب اللغوى، من الناحيتين الكمية والنوعية. إنها اللغة الأم فى المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وأيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب إفريقيا واللغة الثانية فى الدول ذات الحجم المثير للإعجاب مثل الاتحاد الهندى أوباكستان أونيجيريا. فى عام ٢٠١٧، تشير الأرقام بشكل عام إلى حوالى ٣٨٠ مليون متحدث «باللغة الأم» و٦٢٠ مليون «لغة ثانية» وأكثر من ٦٠٠ مليون متحدث بـ «لغة أجنبية»، تؤكد هذه الهيمنة اللغوية...

تراث الإمبراطورية البريطانية، (الكومنولث) ومؤخرًا التأثير الاقتصادى والسياسى للقوة الأمريكية العظمى، ولكن أيضًا من قوتها الناعمة وصناعة الموسيقى والتلفزيون، بالإضافة إلى كونها لغة تكنولوجيا المعلومات والأعمال، واللغة الإنجليزية والصورة الرمزية الأنجلوأمريكية هى بلا شك الأداة الأساسية للاتصال الدولى، من التبادلات التجارية إلى نقل التكنولوجيا، بما فى ذلك الأنظمة السمعية والبصرية، ناهيك عن المجلات العلمية والأكاديمية الدولية والمدارس الكبيرة. إن الإمبريالية الأنجلوأمريكية، باعتبارها وسيلة سياسية وتجارية، تنعكس أيضًا فى عملية شُجبت مرارًا (خاصة من جانب باريس) من «الغزوالثقافي»

فى هذا الصدد، أدلى العالم السياسى والاستراتيجى الأمريكى زبيجنيوبريجنسكى، فى كتابه رقعة الشطرنج الكبرى The Grand Chessboard، بهذه الملاحظة، وهى بالتأكيد ساخرة، لكنها واقعية للغاية حيث تتعلق تلك الملاحظة بطبيعة القوة الناعمة الثقافية واللغوية الأنجلوأمريكية أوبمعنى أدق «الطبيعة العالمية للأمريكيين"؛ فقد كتب أن المجتمع سهّل على الولايات المتحدة ترسيخ هيمنتها فى العالم دون السماح لطابعها القومى الصارم بالظهور مهما كان رأى المرء فى صفاته الجمالية، فإن الثقافة الجماهيرية الأمريكية تمارس جاذبية لا تقاوم على الشباب على وجه الخصوص. توفر البرامج الأمريكية ثلاثة أرباع سوق التلفزيون والسينما العالمية. من هذه المزايا تستمد أمريكا مكانة سياسية لا مثيل لها ومساحة للمناورة.

وبالنسبة لعام ٢٠١٧ وحده، كانت هناك ثمانى ندوات ومؤتمرات دولية تقام باللغة الإنجليزية حصريًا فى مقر جامعة السوربون الموقرة! وفى وقت مبكر من عام ١٩٩٠، أعربت جمعية الجامعات والكليات الفرانكفونية (AUPELF)عن قلقها: من بين جميع المنشورات العلمية فى العالم، ٦٥٪ مكتوب باللغة الإنجليزية، و١٢٪ باللغة الروسية و١٠٪ باللغة الإنجليزية فرنسى. فى عام ٢٠١٢، ارتفعت النسب إلى ٧٠٪ و١٣٪ و٩٪... والأسوأ من ذلك، من خلال تغيير المقياس، فى كيبيك، مقر المكتب الدولى للفرانكوفونية، ٧٠٪ من المقالات المنشورة بواسطة كان علماء كيبيك يتحدثون الإنجليزية عام ١٩٧٠... وأكثر من ٨٥٪ عام ٢٠١٢...

الصدام بين الناطقين بالإنجليزية والفرانكفونية واضح بشكل خاص فى غرب ووسط إفريقيا، حيث تحولت بعض البلدان مثل رواندا فجأة إلى اللغة الإنجليزية. أصبح التوتسى، المعادون تقليديًا للفرنسية والمتحدثين باللغة الإنجليزية، حجر الزاوية فى الدبلوماسية الأمريكية فى رواندا كما هوالحال فى بلدان أخرى فى المنطقة حيث يتفوقون فيها. كما أنه ليس من قبيل المصادفة أن لوران ديزيريه كابيلا، الرئيس السابق لجمهورية الكونغوالديمقراطية، الذى أطاح بموبوتوبمساعدة أمريكية، جعل استبدال الفرنسية بالإنجليزية أولوية فى برنامجه الثقافى لغة أجنبية أولى.

فى إفريقيا السوداء، تعتبر مكافحة الفرانكوفونية - المندمجة فى مناطق توسع المسيحية، دين «المستعمرين الأوروبيين» - أيضًا أداة قوية للأسلمة، حيث يتم استيعاب الفرانكوفونية فى التراث الاستعمارى والمسيحى كما تتم ترجمة سياسة الأسلمة التى نفذتها المملكة العربية السعودية وقطر والكويت، بشكل منهجى، فى إفريقيا، على المستوى الثقافى، من خلال طرد التأثير الفرنسى أوالبلجيكى أوالبرتغالى لصالح اللغة الإنجليزية. وفى كل مكان، يفضل الإسلاميون، الذين يريدون قطع جميع العلاقات مع القوى الاستعمارية السابقة، وخاصة الناطقين بالفرنسية، معيار اللغة الإنجليزية الخاصة بالماك ورلد ( Mc World English ) على الفرنسيين المرتبطين بالعلمانية والتنوير المناهض للدين. وخلال اللعب على هذه الصورة المناهضة للاستعمار، تقوض واشنطن المواقف الفرنسية فى كل مكان، كما رأينا فى منطقة البحيرات العظمى، وخاصة فى زائير. فى أماكن أخرى، لا سيما فى كندا، يواجه الناطقون بالفرنسية فى كيبيك أكبر صعوبة فى مقاومة تقدم العالم الناطق باللغة الإنجليزية. بالتأكيد، أصدرت كيبيك قوانين ضد تطور مصطلحات «الفرانكوانجليزية» «franglais» وغالبًا ما تدافع عن لغتها أفضل من «أبناء عمومتها» فى فرنسا أوبلجيكا.





ومع ذلك، فإن هذه المعركة الشرسة لصالح الفرانكوفونية فى كيبيك لم تنجح فى الحفاظ على اللغة الفرنسية فى كل مكان، لأنه فى ثانى أكبر مدينة فى كيبيك، مونتريال، ترفض العديد من العائلات الناطقة باللغة الإنجليزية الانحناء للفرانكوفونية وحتى المحاولة، بواسطة Anglo - عولمة ساكسون والقرب من الولايات المتحدة، لجعل الأنجلوفونية تتقدم هناك، بينما الفرنسية لم تعد معروفة إلا لعدد قليل من النخب وقليل من كبار السن فى فيتنام، فى الهند الصينية الفرنسية السابقة كما فى بولندا أورومانيا.

مفارقة كيبيك

تعد الجغرافيا السياسية للغة الفرنسية فى أمريكا الشمالية مثالًا يوضح حيوية لغة موليير. يوُنظر إلى الفرنسية عمومًا ليس فقط على أنها منطقة لغوية تمكنت من الحفاظ على نفسها وتطويرها فى وسط المحيط الأنجلوساكسونى، ولكن أيضًا كمقاومة ناجحة للهيمنة اللغوية للغة الإنجليزية التى نراها اليوم فى فرنسا، والتى لغتها هى يصبح انجليز بسرعة كبيرة. يبدأ تاريخ فرنسا الكندية الجديدة فى وقت مبكر جدًا فى بداية القرن السابع عشر عندما استقر حفنة من المستوطنين فى هذه المناطق التى لم تكن مناسبة تمامًا للوجود البشرى.

ومع ذلك، فإن المستوطنين الفرنسيين القلائل، الذين ظل عددهم ضئيلًا (بضعة آلاف فقط)، تعاملوا بشكل أساسى مع تجارة الفراء، وأقاموا علاقات بناءة مع القبائل الهندية المجاورة، على عكس البريطانيين فى المستعمرات الثلاثة عشر، وبسرعة كبيرة، تشكلت حضارة فرنسية صغيرة حول خليج نهر سانت لورانس ومدينتى كيبيك والأنهار الثلاثة ومونتريال. فى عام ١٧٦٣، بعد سلسلة طويلة من الحروب، تنازلت فرنسا نهائيًا عن مستعمرتها عبر المحيط الأطلسى إلى بريطانيا العظمى. من الغريب أن نلاحظ أن الملك الفرنسى، عندما عرض عليه خيار التخلى عن جزر الهند الغربية أوفرنسا الجديدة، قرر الاحتفاظ بجزيرتى السكر فى جوادلوب ومارتينيك اللتين اعتبروهما أكثر أهمية من الناحية الاقتصادية من «بضعة أفدنة من الأراضي». الثلج «فى كندا الفرنسية.

ثم بلغ عدد هؤلاء الفرنسيين المنسيين فى كيبيك ٦٠.٠٠٠ نسمة فقط، والذين نما عددهم بعد ٢٥٠ عامًا إلى أكثر من ثمانية ملايين. اليوم، تعد هذه المقاطعة الكندية محركًا اقتصاديًا حقيقيًا لكندا وتتميز أكثر أجزاءها تطورًا بقدرة قوية على الابتكار والمرونة والإنتاجية. كيف كان هذا ممكنا؟ للقيام بذلك، يجب أن نعود إلى الثورة الصامتة التى غيرت مجتمع كيبيك والتى تقوم على مفارقة: حافظت كيبيك على هوية وطنية قوية على الرغم من أن إخوانهم الفرنسيين فعلوا كل شيء لمحوها - وفى نفس الوقت هذه الشركة نجحت فى إدخال نفسها فى النظام البيئى المنتج لأمريكا الشمالية. تعد كيبيك اليوم امتدادًا شماليًا للمجموعة الإنتاجية والمالية على الساحل الشرقى للولايات المتحدة.

فى الوقت نفسه، تمثل منطقة كيبيك بوابة إلى العاصمة الأوروبية من خلال علاقاتها مع القارة القديمة. حافظ سكان كيبيك الناطقون بالفرنسية على مدى قرون على معدل ولادة مرتفع للغاية بفضل النموذج الريفى السائد فى كندا الفرنسية، لكنهم حافظوا أيضًا على لغة أصولهم من خلال مقاومة أى استعارة لغوية من جيرانهم بشدة. نعتقد أن صراع الهوية هذا هوأصل الظاهرة التى نلاحظها اليوم فى كيبيك والتى تتمثل فى حقيقة أن التنمية الاقتصادية والابتكار لا يمكن أن يحدث إلا فى مجتمع يفتخر بجذوره وتاريخه الذى يقاوم الأنجلو- العولمة الساكسونية والتى لا تخجل من هويتها المختلفة تمامًا.

بفضل سياسة اللغة النشطة للغاية، لم ينجح سكان كيبيك فقط فى الحفاظ على وجودهم ولكن أيضًا فى توسيع نطاق اللغة الفرنسية، والتى تتقدم حتى اليوم فى كيبيك، بما فى ذلك مونتريال، على وجه الخصوص عن طريق الهجرة الانتقائية لصالح الناطقين بالفرنسية مرشحين من فرنسا وبلجيكا وشمال إفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء. كما تمارس سلطات كيبيك بالفعل الهجرة الطوعية والمختارة نظرًا لأن المرشحين يخضعون لفحص لغوى أولى قبل أن يتمكنوا من الهجرة إلى كندا الناطقة بالفرنسية، مما يجعل الشخص الروسى الناطق بالفرنسية أكثر أهلية، على سبيل المثال، من الجزائرى الذى لا يتقن اللغة الفرنسية.



معلومات عن الكاتب:

ألكسندر ديل فال.. كاتب وصحفى ومحلل سياسى فرنسى. مدير تحرير موقع «أتالنتيكو». تركزت مجالات اهتمامه على التطرف الإسلامى، التهديدات الجيوسياسية الجديدة، الصراعات الحضارية، والإرهاب، بالإضافة إلى قضايا البحر المتوسط إلى جانب اهتمامه بالعلاقات الدولية.. يتناول، هنا، قضية بالغة الأهمية تتعلق بخريطة اللغات الحية فى العالم، ومدى انتشارها وتأثير ذلك على المجتمعات.

