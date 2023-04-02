رولان لومباردى يكتب: خطة الصين لـ«كييف».. والعالم!

الأحد 02/أبريل/2023 - 07:42 م

بكين تلعب دورًا عالميًا جديدًا وأكثر أهمية من أى وقت مضى

إدارة بايدن دفعت روسيا إلى أحضان الصين وخلقت جبهة متحدة فى آسيا وأوكرانيا

عادة ما تكون تحركاتها سرية إلى حد ما - ولكن ليس أقل نشاطًا خلف الكواليس - وفى الأزمات الدولية البعيدة عن منطقة نفوذها، كشفت القوة الصينية لروسيا، قبل أسابيع قليلة، رؤيتها لـ«التسوية السياسية» للصراع فى أوكرانيا.. هل هو مفتاح حل الصراع خاصةً أن أهدافه ليست عالمية؟.

مر أكثر من عام منذ اندلاع الحرب فى أوكرانيا بعد الغزو الروسى فى ٢٤ فبراير ٢٠٢٢ ومنذ ذلك الحين، أصبح هذا البلد منصة قتالية لحلف شمال الأطلسى ضد روسيا، بهدف القضاء على روسيا نفسها.

وفى الواقع، مع عودة سيطرة الديمقراطيين فى واشنطن واستراتيجية «Brzezińskian» برزيزنسكيان القديمة المعادية لروسيا، شهدت التوترات الدبلوماسية بالتالى عودة مثيرة للقلق بين روسيا والولايات المتحدة، فى أوكرانيا كمسرح رئيسى. بالنسبة لبعض الاستراتيجيين الأمريكيين، فإن روسيا بوتين هى البعبع المثالى، وأقل قوة وخطورة بكثير من الصين.. بالنسبة للآخرين، وربما الأكثر نفوذًا، فإن روسيا هى أفضل طريقة لإبعاد الضغط عن الصين، التى احتجزت بالفعل غالبية الاقتصادات الغربية كرهينة بسبب تمويلها المفترس. وهناك بعض المؤيدين الأقوياء لبايدن، ولديهم بعض المسائل المتعلقة بتضارب المصالح الشخصية البسيطة، لا يريدون مواصلة الحرب الاقتصادية الكبرى (أو اندلاع صراع مسلح) مع بكين التى بدأها ترامب.

ومع ذلك، فإن هذه السياسة المعادية لروسيا هى، من وجهة نظر موضوعية بحتة، سخيفة تمامًا. لأنه بالنسبة للولايات المتحدة، فإن القوة الوحيدة والحقيقية التى تهدد تفوقها العالمى فى الاقتصاد والتجارة والنفوذ والجيش، هى الصين وليس روسيا. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستراتيجية الأمريكية الحكيمة كان يمكن أن تكون منطقيًا شراكة أو حتى تحالفًا مع موسكو ضد بكين. لقد فهم ترامب وجنرالاته وخاصةً وزير خارجيته المقتدر مايك بومبيو هذا جيدًا. لهذا السبب حاولوا تطبيع العلاقات مع بوتين، على الرغم من عرقلة الدولة الأمريكية العميقة، بما يتماشى مع الإستراتيجية القديمة والفعالة لكيسنجر الواقعى، والتى تهدف دائمًا إلى الفصل بين بكين وموسكو.

بدلًا من ذلك، بسبب الصراع فى أوكرانيا والجولات الجديدة من العقوبات التجارية الغربية ضد موسكو، دفعت إدارة بايدن روسيا أكثر فأكثر إلى أحضان الصين، وخلقت جبهة حقيقية شرقًا متحدةً فى آسيا والآن فى أوكرانيا.

بكين تتحرك لإنقاذ بوتين؟

عادة، ظلت المملكة الوسطى حتى الآن بعيدة - ولكن ليس أقل نشاطًا خلف الكواليس - عن الأزمات الدولية بعيدًا عن منطقة نفوذها، مفضلة، بشكل منهجى وحذر، نسج شبكة هيمنتها المالية العالمية.

فى مارس ٢٠١٤، رفضت بكين الاعتراف بضم شبه جزيرة القرم. الآن، ومع ذلك، فهى تدين رسميًا الادعاء الأمريكى برغبته فى توسيع الناتو ليشمل الأراضى الأوكرانية (طريقة خفية لإعطاء الغربيين تذكيرًا لا شعوريًا بالتوازى مع تايوان) وقبل كل شيء، خلال العام الماضى، أعربت الصين عدة مرات عن دعمها، بطريقة متوازنة وحذرة، لروسيا. للاستفادة من تمرير العقوبات الغربية التى أجبرت موسكو على التحول أكثر فأكثر نحوها (توريد الهيدروكربونات الروسية بأسعار متدنية، انفجار التجارة، الاستحواذ على الشركات الغربية التى تخلى عنها الأوروبيون والأمريكيون، إلخ)، فإن الصين ستفعل ذلك وتكون فى مرحلة «التبعية» لروسيا.





فى غضون ذلك، يواجه الروس مرارًا وتكرارًا المقاومة الأوكرانية والدعم المذهل والفعال الذى تحصل عليه من جانب الناتو (ما يقرب من ١٠٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية وغيرها، والإشراف على العمليات، والمعدات والأسلحة فائقة التقدم، والاستخبارات والعديد من «المرتزقة» والمستشارين الغربيين)، ولا يزال الروس يحتلون أكثر من ٢٠٪ من الأراضى الأوكرانية، ويضربون بصبر الدفاعات الأوكرانية، ولا سيما حول بخموط، والوضع يزداد صعوبة.

فى هذا السياق، وفى الوقت الذى استبعد الأمريكيون منذ فترة طويلة أى حل دبلوماسى للحرب فى أوكرانيا، وقاموا بتخريب أى محاولات للحل، تواصل الصين التدخل فى الصراع بشكل متزايد.

فى نهاية فبراير، كانت خطة «سلام» كشفت عنها بكين. يمثل هذا أول تدخل مهم لها فى الشؤون الأوروبية.. هذا الحل ملائم إلى حد ما بالنسبة للروس، فهو ينص على إنهاء الأعمال العدائية (أى وقف القتال على الخطوط الحالية وبالتالى حفاظ الروس على الأراضى الأوكرانية التى تم احتلالها بالفعل وما زالت محتلة، قبل بدء المحادثات) وكذلك رفع العقوبات ضد موسكو. وبالمثل، فإنه يشمل الاعتبارات الإنسانية (تبادل الأسرى وحماية المدنيين)، وكذلك بندًا يتعلق باحترام سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والتصدير الحر للحبوب، وإعادة إعمار البلاد والتخلى عن أى تهديد نووى.. كل هذه النقاط كانت ملائمة بشكل كبير لأوكرانيا. وأعربت كييف عن ارتياحها لرؤية الصينيين يحاولون لعب دور الوسطاء والابتعاد قليلًا عن المواقف الروسية خاصةً أنها قد تكون مفتاح الحل وتصبح هذه الإمبراطورية الوسطى أحد الضامنين لا سيما بسبب دورها فى مجلس الأمن.

خاصةً وأن الصينيين لديهم وسائل نفوذ، إن لم يكن ضغط، على الروس. فى الواقع، تلعب الصين دورًا عالميًا جديدًا وأكثر أهمية من أى وقت مضى (لقد رأينا هذا أيضًا مؤخرًا مع المصالحة بين إيران والمملكة العربية السعودية تحت رعاية بكين!).

كانت آخر زيارة دولة قام بها شى جين بينج لرئيس الكرملين قبل أيام قليلة رمزية للغاية، كما أنها هدفت أولًا إلى تعزيز العلاقات بين الزعيمين ومن المسلم به أن الصين لن تقدم على نطاق واسع - وبشكل خاص رسميًا - أنظمة أسلحة رئيسية لروسيا، لكن بوتين أعلن عن اهتمامه الشديد بالاقتراح الصينى للوساطة والسلام..فلماذا هذه المبادرة الصينية؟ بادئ ذى بدء، لنكن واضحين: الصينيون لا يبالون بمستقبل أوكرانيا! ما يهمهم قبل كل شيء هو التنافس مع الأمريكيين على الهيمنة على العالم فى المستقبل!

خطط الهيمنة الصينية المستقبلية

يجب أولًا أن نفهم أنه حتى فى أكثر الدول استبدادية ومركزية، هناك أيضًا ودائمًا اختلافات فى الاستراتيجيات التى يجب تبنيها خارجيًا. بالنسبة للصين فى هذه الحالة، هناك رؤيتان متعارضتان لـ«الفتح العالمي». الأولى، لدى الأقلية فى المؤسسة الصينية، وهى السماح للقوى الغربية المتنافسة، الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا أيضًا، بتمزيق نفسها، حتى لو كان ذلك يعنى السماح لها بتدمير نفسها فى صراع مسلح. إنها مخاطرة خطيرة للغاية بالنسبة للأغلبية الحاكمة الأكثر حذرًا فى بكين، والتى تعتبر الولايات المتحدة، والغرب بشكل عام، فى حالة تدهور بالفعل. بالنسبة لهؤلاء الاستراتيجيين الصينيين، فإن القوة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، فى مواجهة أزمات اقتصادية ولكن ثقافية أيضًا الوكيزم (Wokism)، والهوية، والأزمات الوجودية والحضارية الكبرى والافتقار إلى الشجاعة أو الإرادة لوقف أزمات الهجرة، سوف تتعفن من الداخل وسوف تنهار، خاصةً بسبب نخبهم الضعيفة والفاسدة. إنها فقط مسألة وقت.

ومع ذلك، فى غضون ذلك، من الضرورى منح الامتياز للأعمال التجارية مع الاستمرار فى وضع نفوذهم على الاقتصادات الغربية وحتى الاقتصادات العالمية. ولهذا، فإن الحروب غير مرحب بها. وتبقى تجارتها مع الولايات المتحدة أكبر بأربع مرات (٨٠٠ مليار دولار) وثلاث مرات مع أوروبا (٦٠٠ مليار دولار) منها مع روسيا (٢٠٠ مليار دولار)، وتخشى عقوبات جديدة. لذلك فإن بكين قلقة من تدهور خطير (نووى؟) يضر بهيمنتها العالمية المتزايدة، وبالأحرى لا مفر منه. بالمناسبة، لا يزال دون إطلاق رصاصة واحدة! لأنه كما كتب سون تزو: «أفضل مهارة ليست الفوز بمئة انتصار فى مئة معركة، بل هزيمة العدو دون قتال"!

فى الوقت الحالى، فى هذا العالم الجديد متعدد الأقطاب، تتخذ الصين بصبر ولكن بثبات زمام المبادرة بين القوى الناشئة وهذا «الجنوب العالمي» الشهير حيث القاسم المشترك هو العداء الذى لا رجعة فيه للغرب.

تدرك بكين أيضًا أنها تستطيع الاعتماد على قوتها المالية غير العادية، وجماعات الضغط الخاصة بها، ونفوذها، وقبل كل شيء حضورها الفاضح المتزايد فى الاقتصاد الأمريكى والغربى، لتهدئة كل ميول خصومها فى نفس الوقت ضد حلفائها، كما هو الحال هنا مع روسيا فى الشأن الأوكرانى.

يشير بعض الخبراء إلى أنه بمستوى القوة الذى وصلت إليه، يمكن للصين بالفعل التأثير على سياسات أكثر من ثمانين دولة على هذا الكوكب! وهكذا، على وجه الخصوص مع استثماراتها الضخمة ومشترياتها من ديون الدولة، يمكن لبكين شراء أى مدين أو تابع سياسى فى العالم ولكن أيضًا فى أوروبا.

لذلك لن يكون مفاجئًا أن نرى تغييرًا فى الخطاب من جانب بعض الحكومات الأوروبية، والتى تعتبر مع ذلك الأكثر اتساعًا للأطلسى ولكنها بالفعل تعتمد بشكل كبير على الصين. وربما حتى من جانب واشنطن. ومن دلالات العصر، بدأ وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكين، فى إعلان أنه يؤيد أى مبادرة دبلوماسية بهدف «سلام عادل ودائم» مع إعطاء الأولوية للحفاظ على «السيادة وسلامة الأراضى» لأوكرانيا.

كل الحروب تنتهى يومًا ما؛ عندما يقرر الأمريكيون القيام بذلك، بناءً على نجاحاتهم قصيرة المدى ("قطع» أوروبا بشكل دائم عن روسيا لتكون تحت وصاية أمريكية وتبيع الولايات المتحدة أسلحتها وغازها بأسعار مرتفعة فى القارة القديمة، وما إلى ذلك) وفى نفس الوقت يدرك الأمريكيون، على المدى الطويل، كارثة استراتيجيتهم الشاملة ضد الصين، وسيسمحون لزيلينسكى أخيرًا بالتفاوض. عندها سيكون بوتين والروس قد حققوا ٧٠٪ فقط من أهدافهم الأولية، لكنهم ما زالوا يحتلون خُمس الأراضى الأوكرانية. بالتأكيد، ستظهر روسيا ضعيفة. ومع ذلك، بفضل مواردها غير العادية وكما أثبتت عدة مرات عبر التاريخ، فإنها ستتعافى وستكون الصين بلا شك الرابح الأكبر، وستزيد من قوتها بلا هوادة من أجل القرن الصينى المستقبلى. فيما يظل الأوروبيون هم الديوك الرومية الأبدية فى المهزلة؛ أما بالنسبة للشعب الأوكرانى، للأسف، فى النهاية، لم يكن لهم سوى التضحية الكبرى فى هذه اللعبة الكوكبية الجديدة.

الصين هى الرابح الأكبر، وستزيد من قوتها من أجل القرن الصينى المستقبلى، فيما يظل الأوروبيون هم الديوك الرومية الأبدية فى المهزلة؛ أما الشعب الأوكرانى، للأسف، فلم يكن سوى التضحية الكبرى فى هذه اللعبة الكوكبية الجديدة



معلومات عن الكاتب:

رولان لومباردى حاصل على درجة الدكتوراه فى التاريخ، وتتركز اهتماماته فى قضايا الجغرافيا السياسية والشرق الأوسط والعلاقات الدولية وأحدث مؤلفاته «بوتين العرب» و«هل نحن فى نهاية العالم» وكتاب «عبدالفتاح السيسى.. بونابرت مصر».. فى افتتاحيته، يتناول رئيس تحرير موقع «لو ديالوج»، السياسة الصينية فى مواجهة سياسة واشنطن التى دفعت بروسيا فى أحضان بكين.



