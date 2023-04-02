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الأربعاء 05 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بابا الفاتيكان يترأس قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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ترأس بابا الفاتيكان البابا فرنسيس اليوم قداس أحد الشعانين في ساحة القديس بطرس إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح، وذلك عقب مرور يوم واحد على خروجه من المستشفى حيث كان يعالج من التهاب بالشعب الهوائية. 
ونقلت شبكة "سكاي  نيوز" البريطانية لقطات حية للبابا وهو يترأس القداس بحضور حوالي 30 ألف شخص، وقد ظهر جالسا وهو يلقي كلمته أمام الحاضرين.
وكان البابا فرنسيس قد غادر المستشفى في روما يوم أمس (السبت) بعد تلقيه العلاج بسبب إصابته بعدوى في الجهاز التنفسي، وقد دخل البابا فرنسيس (86 عاما) مستشفى "جيميلي" يوم الأربعاء الماضي لتلقي العلاج من التهاب الشعب الهوائية.
 

بابا الفاتيكان القديس بطرس