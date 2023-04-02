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الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السديس يدشن حساب رئاسة الحرمين باللغات على منصة "تويتر"

الدكتور عبد الرحمن
الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس
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 دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، حساب الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي باللغات على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، بحضور وكيل اللغات والترجمة أحمد بن عبد العزيز الحميدي وعدد من قيادات الرئاسة.
وأكد السديس - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الأحد، أهمية إيصال رسالة الدين الحنيف وفق منهج الوسطية والاعتدال من منبر المسجد الحرام باللغات المتعددة للمسلمين كافة، وإثراء علومهم الدينية، منوهًا بتسخير التقانة، وتمكين أفضل الكفاءات البشرية في إيصال الرسالة للعالم أجمع.
من جانبه.. بيّن وكيل اللغات والترجمة أن الحساب يستهدف الناطقين بغير العربية والراغبين بالاطلاع على كل ما يصدر من منبر المسجد الحرام من خلال الدخول إلى خدمة البث المباشر على منصة منارة الحرمين لمشاهدة الخطب والدروس باللغات المتعددة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الرئاسة للزوار والمعتمرين بلغاتهم الأم.

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