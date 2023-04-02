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الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

سوريا: إصابة خمسة عسكريين جراء هجوم إسرائيلي على حمص

هجوم إسرائيلي
هجوم إسرائيلي
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 أصيب خمسة عسكريين سوريين بجروح جراء هجوم إسرائيلي بالصواريخ استهدف اليوم /الأحد/ بعض النقاط في حمص وريفها.
وقال مصدر عسكري سوري - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السورية - "إن إسرائيل نفذت هجوما جويًا من اتجاه شمال شرق بيروت مستهدفًا بعض النقاط في مدينة حمص وريفها".
وأضاف المصدر "أن وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، ما أسفر عن إصابة خمسة عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

سوريين هجوم إسرائيلي حمص