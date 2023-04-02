الجالية الفلسطينية في أمريكا تحث إدارة بايدن على التدخل لمنع اعتداءات إسرائيل في "الأقصى"

الأحد 02/أبريل/2023 - 11:43 ص

حث أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التدخل لمنع الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان.

وذكرت وكالة أنباء (وفا) الرسمية الفلسطينية، أن أبناء الجالية طالبوا عبر رسائل أرسلوها لأعضاء الكونجرس كل في منطقته بإجبار سلطات الاحتلال على احترام قدسية المكان والزمان، بعد الحملة القمعية التي بدأتها منذ بداية شهر رمضان المبارك، والهجوم العنيف على المعتكفين في باحات المسجد.

وكانت مؤسسات حقوقية داعمة للقضية الفلسطينية، قد أرسلت مذكرات تطالب فيها وزارة الخارجية الأمريكية بالتمسك بالقانون الدولي والاعتراف بالقدس الشرقية كجزء من الضفة الغربية المحتلة، وضمان عدم استخدام التمويل الأمريكي لدولة الاحتلال في أعمال القمع أو التحريض على العنف في المسجد الأقصى.

وكان عشرات المستوطنين الإسرائيليين، قد اقتحموا ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال التي أخرجت المعتكفين عنوة من المسجد، وأبعدت الشبان عن مسار الاقتحامات، ويتكرر هذا الأمر بصورة شبه يومية.