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الأربعاء 05 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الاكوادور تعلن حالة الطوارئ في مناطق متضررة من تهريب المخدرات

الإكوادور
الإكوادور
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أعلن رئيس الإكوادور "جييرمو لاسو" حالة الطوارئ في الميناء الرئيسي للبلاد وفي مقاطعتين أخرتين تعانيان من تهريب المخدرات والجريمة. 
وقال الرئيس لاسو في خطاب أذيع عبر الإذاعة والتلفزيون المحلي - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي " اليوم الأحد - إن المنطقة المعنية بالقرار تشمل مدينة "جواياكيل" وبلدتين محيطتين بها هما "دوران" و"سامبوروندون" وكذلك المقاطعتين الواقعتين في غرب البلاد "سانتا إيلينا" و"لوس ريوس".
يذكر أن دستور البلاد يسمح للرئيس بإعلان حالة الطوارئ واستدعاء الجيش عندما تواجه البلاد اضطرابات داخلية خطيرة.

الاكوادور تهريب المخدرات