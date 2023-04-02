إصابة تسعة أشخاص جراء وقوع انفجار في مصفاة غرب إندونيسيا

الأحد 02/أبريل/2023 - 09:28 ص

أعلنت شركة "بي تي برتامينا" الحكومية للطاقة في إندونيسيا، اليوم الأحد، إصابة تسعة أشخاص على الأقل جراء وقوع انفجار في مصفاة تابعة لها غرب البلاد، وذلك بعد وفاة أكثر من عشرين شخصا في حريقين آخرين خلال الشهر الماضي.

وقالت الشركة - حسبما نقلت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - إن الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من الليلة الماضية في ضاغط للغاز تسبب في حدوث إصابات جراء تناثر شظايا الزجاج كما ألحق أضرارا بعدة منازل في مدينة "دوماي" بجزيرة "سومطرة"، مضيفة أن السبب وراء وقوعه مازال قيد التحقيق.

بدوره، اعتذر متحدث باسم الشركة عن الحادث وقال إن عدة وحدات قد تضررت وتوقفت بسبب الانفجار والحريق، لكن البقية تعمل كالمعتاد.