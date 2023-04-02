استقرار معدل التضخم الشهري في كينيا عند 9.2 %

الأحد 02/أبريل/2023 - 09:25 ص

اكد المكتب الوطني الكيني للإحصاء استقرار أسعار التضخم على أساس شهري عند 9.2 في المائة خلال شهر مارس الماضي. وأوضح المكتب الوطني الكيني للإحصاء في بيان ارتفاع مؤشر السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.6 في المائة على في مارس الماضي مقارنة بشهر فبراير السابق عليه، كما ارتفع مؤشر النقل بنسبة 0.3 في المائة خلال تلك الفترة.

وعزا مراقبون ارتفاع الأسعار إلى الانخفاض الحاد في الشلن المحلي مقابل الدولار الأمريكي والجفاف الذي ترك الملايين يواجهون مخاطر انعدام الغذاء.