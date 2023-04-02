توجو تخصص 1.5 مليون دولار لدعم منكوبي الزلزال في تركيا

الأحد 02/أبريل/2023 - 09:20 ص

خصصت حكومة توجو 1.5 مليون دولار مساعدات إنسانية لتركيا في أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد. وكشفت السفارة التركية في توجو وفق ما أوردته دورية (توجو فيرست) أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا صرفت 1.5 مليون دولار لتركيا لدعم الجهود الإنسانية والإغاثية وتعويض العائلات المتضررة من الزلزال والمساهمة في إعادة إعمار البلاد.

واتخذت توجو إجراءات بعد أيام قليلة من دعوتها لتقديم دعم عالمي لتركيا وسوريا، وكلاهما ضربهما الزلازل مؤخرا.

يذكر أن لومي وأنقرة يعملان على توثيق علاقاتهما في السنوات الأخيرة، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة لتوجو خلال 2021.