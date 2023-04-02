أسعار الدولار اليوم الأحد 2 أبريل 2023

الأحد 02/أبريل/2023 - 08:53 ص

استقرت أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 2 أبريل 2023، وذلك على مستوى البنوك العاملة بالسوق المصرية.

ووصل أدنى سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع في بنوك مصر والأهلي المصري والتنمية الصناعية.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في أغلب البنوك وهي بنوك القطاع الخاص نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في بنوك " المصرف العربي الدولي، والتجاري الدولي CIB، وقطر الوطني الأهلي QNB، والمصرف المتحد، ، والمشرق، وكريدي أجريكول، والأهلي المتحد، وفيصل الاسلامي، والإسكندرية، وأبوظبي الأول".

سجل أعلى سعر لـ الدولار أمام الجنيه في مصرف أبوظبي الاسلامي، مسجلا نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

ووصل ثاني أعلي سعر دولار أمام الجنيه نحو 30.88 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع في ميد بنك.