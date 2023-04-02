5 نصائح ذهبية للنوم بشكل أفضل خلال شهر رمضان

الأحد 02/أبريل/2023 - 07:00 ص

على الرغم من أن جميع مراحل النوم مهمة، فإن نوم الريم، أو المرحلة 4، مهم بشكل خاص لنمو الدماغ الصحي. ويلعب دورا رئيسيا في معالجة العواطف والذكريات، وكذلك الحلم.

وفي المتوسط، كبالغين، نحتاج إلى ساعتين من نوم الريم أثناء الليل، لكن خلال شهر رمضان، تظهر الأبحاث أن هذا النوع من النوم ينخفض.

وقد يكون هذا بسبب تناول وجبة أكبر في وقت لاحق، عندما يفطر المسلمون على الإفطار عند غروب الشمس. ويزيد تناول الطعام في وقت لاحق من معدل الأيض، وبالتالي يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية. ويمكن لأي تغيرات في درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقلل من جودة نومك.

فكيف تضمن حصولك على أفضل نوم ممكن خلال شهر رمضان؟ شارك خبراء النوم في MattressNextDay أفكارهم.

خطط لروتين ليلي جديد لتقليل "ديون النوم"

قبل شهر رمضان، يجب أن تضع جدولا جديدا لوقت النوم وتحاول الالتزام به أثناء الشهر الكريم.

وفي هذا الروتين الجديد، تأكد من تضمين وقت نوم معقول. وبينما لن تحصل على الأرجح من سبع إلى تسع ساعات في ليلة واحدة، حاول النوم لأطول فترة ممكنة بعد الإفطار.

وتأكد أيضا من تحديد وقت للاستيقاظ وتناول الطعام، وإذا أمكن، عد للنوم قبل أن تحتاج إلى الاستيقاظ للعمل.

وقد يكون هذا بسبب تناول وجبة أكبر في وقت لاحق، عندما يفطر المسلمون على الإفطار عند غروب الشمس. ويزيد تناول الطعام في وقت لاحق من معدل الأيض، وبالتالي يرفع درجة حرارة الجسم الأساسية. ويمكن لأي تغيرات في درجة حرارة الجسم الأساسية أن تقلل من جودة نومك.

فكيف تضمن حصولك على أفضل نوم ممكن خلال شهر رمضان؟ شارك خبراء النوم في MattressNextDay أفكارهم.

إذا شعرت بالتعب بسبب وقت النوم المتأخر وساعة الاستيقاظ المبكرة، فاخرج في الهواء الطلق! للضوء الطبيعي تأثير قوي على إيقاع الساعة البيولوجية لديك (الإشارة إلى وقت النوم ومتى تكون في حالة تأهب) ويمكن أن يساعدك الخروج في الهواء الطلق - حتى لو كان لفترة قصيرة - على الشعور بمزيد من اليقظة أثناء النهار.

انتبه لما تأكله

يمكن أن يأكل بعض الناس خلال الإفطار، الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية عالية وسكر.

ويمكن أن يؤدي تناول هذا النوع من الطعام إلى إرباك الجهاز الهضمي في الليل حيث يحاول جسمك هضم الوجبة.

ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الشعور بعدم الراحة عند محاولة النوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تسبب الأطعمة السكرية ارتفاعا وانخفاضا في مستويات السكر في الدم.

وتفرز هذه الطفرات الهرمونات التي يمكن أن تجعلك تستيقظ أثناء الليل.

تأكد من بقائك رطبا

على الرغم من عدم وجود قدر كبير من الأبحاث لربط المزيد من الماء بنوم أفضل، فإن الترطيب هو مفتاح صحتك. كما أن شرب كميات أقل من الماء يمكن أن يؤدي إلى قضاء وقت أقل في النوم.

وخلال شهر رمضان، يجب عليك تضمين موعد شرب الماء في روتينك الجديد لوقت النوم.

احتفظ بالمياه بالقرب منك عند الإفطار وقبل شروق الشمس. ويمكنك أيضا ضبط منبه لمياه الشرب (لذا تأكد من شرب كوب كل ساعة) أو حتى محاولة ربط الماء بفحص هاتفك.

لذلك إذا قمت بفحص هاتفك، فتأكد من شرب الماء في نفس الوقت.

قيلولة لمدة 20 دقيقة

إذا كنت قادرا على ذلك أثناء النهار، فننصحك بتحديد وقت قيلولة.

ويجب ألا تغفو لمدة تزيد عن 20 دقيقة حيث يمكن أن تبدأ في النوم العميق. وهذا هو الوقت الكافي للشعور بالانتعاش دون مقاطعة نومك في الليل.