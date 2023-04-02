موفر للطاقة ومقاوم للحرارة| علماء يبتكرون طلاء جديد بمواصفات خاصة

الأحد 02/أبريل/2023 - 05:15 ص

طور باحثون دهانا جديدا موفرا للطاقة يقاوم الحرارة، ويأتي بأي لون، ويفترض أن يستمر لقرون. ووصف أيضا بأنه أخف طلاء تم إنشاؤه حتى الآن.

وكُشف أن الطلاء مستوحى من أجنحة الفراشة، وغير مصنوع من الصباغ. بدلا من ذلك، يتم إنشاء اللون هيكليا من خلال ترتيب الجسيمات النانوية. ويطلق عليه الفريق اسم "الطلاء البلازموني Plasmonic".

وبناء على حساباتهم، لن يستغرق الأمر سوى 1.4 كيلوغرام (3 أرطال) من الطلاء البلازموني Plasmonic لتغطية طائرة بوينغ 747 - ستحتاج على الأقل 454 كيلوغرام (1000 رطل) من الطلاء التجاري التقليدي.

وللتوضيح، تم إنشاء هذا الطلاء فقط في المختبر، لذلك نحن بعيدون جدا عن إنتاجه بالجملة.

لكن الباحثين قاموا بالفعل بصنع الطلاء بألوان مختلفة باستخدام تقنيات يمكن زيادتها بسهولة، وهذا ما سيعملون عليه بعد ذلك. وأحد الدوافع الكبيرة لنقل هذا الطلاء إلى السوق هو أنه يمكن أن يساعد أيضا في الحفاظ على برودة الهياكل: فيعكس هيكل طلاء Plasmonic طيف الأشعة تحت الحمراء بالكامل، لذلك يتم امتصاص حرارة أقل.

ويقول الباحثون إن الأسطح الموجودة أسفل الطلاء الجديد تبقى بـ13 إلى 16 درجة مئوية (25 إلى 30 درجة فهرنهايت) أكثر برودة مما لو كانت مغطاة بطلاء تجاري عادي.

ويقول عالم النانو ديباشيس تشاندا، من جامعة سنترال فلوريدا، الذي قاد الفريق الذي ابتكر الطلاء: "أكثر من 10% من إجمالي الكهرباء في الولايات المتحدة تذهب إلى استخدام مكيفات الهواء. وسيؤدي طلاء Plasmonic إلى توفير كبير في الطاقة. كما أن استخدام كهرباء أقل للتبريد سيقلل أيضا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويقلل من ظاهرة الاحتباس الحراري".

وفي الوقت الحالي، تتطلب الدهانات القائمة على الأصباغ جزيئات محددة لبناء اللون، وعادة ما يتم تصنيع هذه الأصباغ في الدهانات الحديثة بشكل مصطنع.