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السبت 01 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني اليوم السبت بدوري أبطال أفريقيا

الاهلي والهلال السوداني
الاهلي والهلال السوداني
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي ضد الهلال السوداني اليوم السبت في لقاء العودة وختام مباريات  المجموعة الثانية لدوري أبطال أفريقيا ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد ٧ نقاط.

مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني في القاهرة اليوم السبت بالجولة السادسة لدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا يحتاج الأهلي للفوز على الأقل بهدف نظيف للصعود للدور الثمانية.

ويحتل صدارة المجموعة فريق صنداونز برصيد ١١ نقطة ويليه الهلال السوداني برصيد عشر نقاط ثم الأهلي برصيد ٧ نقاط ويحتاج الأهلي للفوز بهدف دون رد وهو نفس نتيجة الذهاب بين الفريقين في السودان حيث فاز الهلال بهدف وحيد.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الأهلي والهلال السوداني

وتبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة ويدخل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بتشكيل هجومي للفوز على الهلال السوداني ووضعه تحت ضغط من بداية المباراة وامتلاك نصف الملعب.

مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني بث مباشر اليوم السبت 

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