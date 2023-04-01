القوات العراقية تعثر على 400 مدفع هاون وعبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي

السبت 01/أبريل/2023 - 12:27 م

عثرت القوات الأمنية العراقية على كمية كبيرة من مدافع الهاون والعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل، شمالي البلاد.

وقال مصدر في شرطة نينوى - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم السبت - إن "القوات الأمنية عثرت على 300 مدفع هاون عيار 120 ملم، إضافة إلى 100 عبوة ناسفة، من مخلفات عصابات داعش الإرهابية في منطقة حاوي الكنيسة في أيمن الموصل".

وأضاف أنه "تم رفعها ومعالجتها من قبل مديرية مكافحة متفجرات نينوى".