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السبت 01 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية مُحملة بـ20 صاروخ كاليبر في البحر الأسود

سفن حربية
سفن حربية
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 أعلنت المتحدثة باسم قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ناتاليا هومينيوك، صباح اليوم السبت، أن روسيا تحتفظ بثلاث سفن حربية مُحملة بـ 20 صاروخ كاليبر كروز في مهمة قتالية في البحر الأسود. 
وقالت هومينيوك في تصريح  (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية):" تتزايد تجمع سفن العدو في البحر الأسود. وعلى وجه الخصوص، زاد عدد حاملات الصواريخ. وفي الوقت الحالي، اكتشفنا ثلاث حاملات صواريخ - سفينتان سطحيتان وسفينة واحدة تحت السطح. وفي هذه الحالة بلغ إجمالي صواريخ كاليبر 20 صاروخا واحتمال توجيه ضربة صاروخية آخذ في الازدياد التهديد مرتفع للغاية".
وأضافت المسئولة الأوكرانية أن نشاط طيران الروس منخفض حاليًا، لكن الوضع يمكن أن يتغير ديناميكيًا، بحسب قولها.

الجيش الأوكراني روسيا البحر الأسود صاروخ كاليبر كروز