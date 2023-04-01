رئيس الوزراء العراقي: التنوع مصدر قوة للعراق

السبت 01/أبريل/2023 - 10:53 ص

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم السبت، أن التنوع كان وما زال مصدر قوة للعراق الواحد المزدهر والمتآخي.

وقال "السوداني" - في تغريدة له على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) أوردتها وكالة الأنباء العراقية (واع) -: "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى أبناء شعبنا من الآشوريين والكلدان والسريان، بمناسبة عيد (أكيتو)".

وأضاف أن "هذا العيد الذي يمثل إرثًا ثقافيًا وحضاريًا وشعبيًا لبلدنا، مثلما أنه يؤكد أهمية وقيمة التنوع الذي كان وما زال مصدر قوة للعراق الواحد المزدهر والمتآخي".

وفي السياق، أكد رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي عمار الحكيم، اليوم، الاعتزاز بجميع أديان وطوائف ومذاهب العراق، معربا عن تطلعه إلى أن يسهم جميع أبناء العراق في بنائه وترسيخ مبدأ التعايش السلمي على ربوعه.

وقال "الحكيم" - في تغريدة له هنأ خلالها الآشوريين وأبناء الديانة المسيحية بعيد رأس السنة البابلية الجديدة - "نشارك إخوتنا وأحبتنا أبناء الديانة المسيحية لا سيما الآشوريين منهم في وطننا الحبيب وشتى أصقاع العالم مشاعر البهجة والسرور بحلول عيد رأس السنة البابلية الكلدانية (أكيتو) الذي يصادف مطلع شهر إبريل من كل عام".

وأضاف "نغتنم هذه المناسبة الكريمة لنعبر عن اعتزازنا بجميع أديان وطوائف ومذاهب وطننا، ونتطلع إلى أن يسهم جميع أبنائه في بنائه وترسيخ مبدأ التعايش السلمي على ربوعه".