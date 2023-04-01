العمليات المشتركة العراقية: قواتنا شنت ضربات نوعية ضد فلول داعش في عدة مناطق

السبت 01/أبريل/2023 - 10:41 ص

أعلنت العمليات المشتركة العراقية، أن القوات الأمنية شنت ضربات نوعية ضد فلول تنظيم داعش الإرهابي وتمكنت من قطع الإمدادات عنها في مناطق مختلفة من البلاد.

وقال اللواء تحسين الخفاجي المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في تصريح خاص لقناة الإخبارية العراقية اليوم السبت ـ إن القوات الأمنية تمكنت من تدمير مواقع الأسلحة والعتاد للإرهابيين بضربات جوية في حمرين ومكحول ووادي الشاي وصحراء الأنبار، مشيرا إلى استمرار العمليات الأمنية لتجريد الإرهابيين من جميع صور الدعم اللوجستي.

وأكد الخفاجي: "قواتنا ضربت العدو الإرهابي في مناطق معقدة جغرافيا، وأن القوات الجوية تمكنت من إصابة جميع الأهداف الإرهابية بدقة عالية".

من جانبه، أكد اللواء خالد المحنا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية ـ في تصريح للإخبارية العراقية ـ أن وكالة الاستخبارات بوزارة الداخلية تمكنت من بناء قاعدة بيانات مكنتها من تنفيذ عدة عمليات ناجحة، مضيفا أن آخر هذه العمليات الناجحة هي تفكيك شبكة إرهابية تتكون من خمسة أشخاص تقدم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي.