القوات الأوكرانية تشن 10 غارات على مواقع الجيش الروسي وتصد 70 هجوما

السبت 01/أبريل/2023 - 10:39 ص

صدت القوات الأوكرانية 70 هجوما للقوات الروسية، خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث ركزت القوات الروسية عملياتها الهجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا.

وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية حسبما ذكرت وكالة أنباء “يوكرينفورم” الأوكرانية - "بأن القوات الروسية تركز جهودها الرئيسية على القيام بعمليات هجومية في مناطق ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا، وصدت القوات الأوكرانية 70 هجوما هناك".

وخلال الـ24 ساعة الماضية، شنت الطائرات المقاتلة الأوكرانية 10 غارات على مناطق روسية، واستهدفت الطائرات والمدفعية الأوكرانية القوات الروسية والذخيرة والمعدات العسكرية ومخزنا للوقود وأنظمة دفاع صواريخ جوية، بالإضافة إلى نظام للحرب الإلكترونية.

وفي سياق متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في إقليم دونيتسك بافلو كيريلينكو، اليوم السبت، مقتل مدنيين اثنين وإصابة ثلاثة آخرين في قصف روسي على منطقة دونيتسك أمس.

وقال كيريلينكو - في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إنه "في 31 مارس، قتل الروس مدنيين من سكان منطقة دونيتسك - في بلدة أفدييفكا، وأصيب 3 آخرون في المنطقة"، وأشار إلى أنه من المستحيل حاليًا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريوبول وفولنوفاكا.

وشنت القوات الروسية أمس غارة مدفعية على منطقة أفدييفكا في دونيتسك، وأصابت القذيفة منزلا مما تسبب في اندلاع حريق، أسفر عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا وحفيدها البالغ من العمر 5 أشهر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.