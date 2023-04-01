زلزال يهز العاصمة النيبالية كاتمندو

السبت 01/أبريل/2023 - 10:28 ص

أعلن المركز القومى النيبالى لرصد وأبحاث الزلازل عن رصد زلزال صباح اليوم السبت شمال غرب العاصمة النيبالية “كاتمندو”.

وذكر المركز النيبالى فى معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر “تويتر” فيما يتعلق بهذا الشأن أن هذا الزلزال هز العاصمة النيبالية، على الرغم من أن شدته بلغت 5ر3 درجة بمقياس ريختر.

وأضاف أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 25 كيلومترا عند خط عرض 78ر27 درجة وخط طول 25ر85 درجة.

ومع ذلك، لم تشر أي تقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال، ولم ترد تفاصيل بشأنه.

وأشار المركز النيبالى لرصد وأبحاث الزلازل إلى أن نيبال كانت قد تعرضت لزلزال شدته 2ر5 درجة بمقياس ريختر يوم 22 فبراير الماضى، حيث هز ذلك الزلزال المناطق المحيطة ببلدة "بيتشهيا" فى مقاطعة "باجورا" الواقعة فى أقصى غرب نيبال.