مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور بلجيكا وفرنسا لبحث سبل تعزيز أهداف الطاقة والمناخ المشتركة

السبت 01/أبريل/2023 - 10:27 ص

ينطلق مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب موارد الطاقة بوزارة الخارجية جيفري بيات، في جولة إلى بلجيكا وفرنسا لتعزيز أهداف الطاقة والمناخ المشتركة.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، أن بيات سوف يرافق وفد أمريكي يزور بروكسل الثلاثاء المقبل للمشاركة في مجلس الطاقة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعقد اجتماعات ثنائية أخرى حول أمن الطاقة ودعم أوكرانيا والتحول إلى الطاقة النظيفة.

وأضافت أنه من المقرر أن يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي إلى باريس في 5 أبريل الجاري لتعزيز أهداف الطاقة والمناخ المشتركة.

وبحسب البيان، يلتقي بيات خلال زيارته باريس السفراء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتسليط الضوء على دور "قانون خفض التضخم" في تعزيز تحول الطاقة.

كما سيعقد اجتماعات مع قادة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول لمناقشة سبل تعزيز الأهداف المشتركة لأمن الطاقة وتحولها.