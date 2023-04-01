أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي لـ 173 ألفا و990 جنديا

السبت 01/أبريل/2023 - 10:24 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 173 ألفا و990 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي. وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و616 دبابة و6 آلاف و981 من المركبات المدرعة و2683 من النظم المدفعية و527 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و279 من أنظمة الدفاع الجوي و306 من الطائرات المقاتلة و291 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و528 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى إسقاط 911 من صواريخ كروز".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.

وشدد بوتين، على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.