إعصار عنيف يضرب ولاية أركنساس في أمريكا

السبت 01/أبريل/2023 - 09:11 ص

ضرب إعصار عنيف (ليتل روك) المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في إصابات وعدة أضرار كبيرة.

وقالت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز- على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم السبت- حدثت أضرار جسيمة في وسط أركنساس، معلنة حالة الطوارئ في ولايتها، حاشدة الحرس الوطني.

من جانبه.. قال رئيس بلدية المدينة فرانك سكوت- على (تويتر): إن 24 شخصا نقلوا إلى المستشفى في ليتل روك.