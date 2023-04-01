ضرب إعصار عنيف (ليتل روك) المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في إصابات وعدة أضرار كبيرة.
وقالت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز- على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم السبت- حدثت أضرار جسيمة في وسط أركنساس، معلنة حالة الطوارئ في ولايتها، حاشدة الحرس الوطني.
من جانبه.. قال رئيس بلدية المدينة فرانك سكوت- على (تويتر): إن 24 شخصا نقلوا إلى المستشفى في ليتل روك.
العالم
إعصار عنيف يضرب ولاية أركنساس في أمريكا
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ضرب إعصار عنيف (ليتل روك) المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في إصابات وعدة أضرار كبيرة.
ضرب إعصار عنيف (ليتل روك) المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في إصابات وعدة أضرار كبيرة.