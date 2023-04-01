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السبت 01 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إعصار عنيف يضرب ولاية أركنساس في أمريكا

إعصار
إعصار
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 ضرب إعصار عنيف (ليتل روك) المدينة الكبرى بولاية أركنساس جنوبي الولايات المتحدة الأمريكية، ما تسبب في إصابات وعدة أضرار كبيرة. 
وقالت حاكمة الولاية سارة هاكابي ساندرز- على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، اليوم  السبت- حدثت أضرار جسيمة في وسط أركنساس، معلنة حالة الطوارئ في ولايتها، حاشدة الحرس الوطني.
من جانبه.. قال رئيس بلدية المدينة فرانك سكوت- على (تويتر): إن 24 شخصا نقلوا إلى المستشفى في ليتل روك.

أركنساس الولايات المتحدة