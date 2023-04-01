تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 35 جنيها للجرام

السبت 01/أبريل/2023 - 07:58 ص

31 تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت على مستوي الأعيرة المختلفة 35 جنيه للجرام ووصل سعر عيار 24 إلى حوالي 2509 جنيها للبيع و 2543 جنيها للبيع

سجل سعر عيار 21 نحو 2200 جنيها للبيع و 2225جنيها للشراء

بلغ سعر عيار 18 نحو 1885 جنيها للبيع و 1900 جنيها للشراء

وصل سعر عيار 14 نحو 1447 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء

بلغ سعر أوقية الذهب نحو بيع 77,661 الف جنيه و شراء 79,083ألف جنيه للشراء

وصل سعر كيلو الذهب نحو بيع بيع 2,497,143 مليون جنيه بيع 2,542,857 مليون جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17,480 الف جنيه بيع و 17,800 ألف جنيه للشراء.