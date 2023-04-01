31 تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت على مستوي الأعيرة المختلفة 35 جنيه للجرام ووصل سعر عيار 24 إلى حوالي 2509 جنيها للبيع و 2543 جنيها للبيع
سجل سعر عيار 21 نحو 2200 جنيها للبيع و 2225جنيها للشراء
بلغ سعر عيار 18 نحو 1885 جنيها للبيع و 1900 جنيها للشراء
وصل سعر عيار 14 نحو 1447 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء
بلغ سعر أوقية الذهب نحو بيع 77,661 الف جنيه و شراء 79,083ألف جنيه للشراء
وصل سعر كيلو الذهب نحو بيع بيع 2,497,143 مليون جنيه بيع 2,542,857 مليون جنيه للشراء
وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 17,480 الف جنيه بيع و 17,800 ألف جنيه للشراء.
اقتصاد
تراجع أسعار الذهب اليوم السبت 35 جنيها للجرام
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31 تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت على مستوي الأعيرة المختلفة 35 جنيه للجرام ووصل سعر عيار 24 إلى حوالي 2509 جنيها للبيع و 2543 جنيها للبيع
31 تراجعت أسعار الذهب اليوم السبت على مستوي الأعيرة المختلفة 35 جنيه للجرام ووصل سعر عيار 24 إلى حوالي 2509 جنيها للبيع و 2543 جنيها للبيع