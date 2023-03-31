عزف "نور" وصوت "صافي" يجمعان رواد الفن في جاليري ضي الزمالك

الجمعة 31/مارس/2023 - 10:53 م

على أنغام العازف الصغير نور طارق عبد الفتاح، وصوت المطرب السوري صافي الصافي، اجتمع عدد كبير من فناني ومثقفي مصر، بحفل رمضاني ساهر، مساء الجمعة، بجاليري ضي الزمالك.

صاحب الحفل احتفاء الحضور بمعارض شخصية تشكيلية لخمسة مبدعين شباب في الرسم والنحت والتصوير هم وائل عبدالصبور ومحمد تهامي ومحمد عيد وزينب صبحي ومها إبراهيم، ويستمر عرض أعمالهم حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

استضاف الحفل الناقد التشكيلي هشام قنديل رئيس أتيليه العرب للثقافة والفنون، بحضور الفنانين والنقاد عز الدين نجيب ورضا عبد السلام ومحمد عبلة والسيد عبده سليم وسامي البلشي وحسن عبد الفتاح ومصطفى الفقي وصلاح حماد وشمس القرنفلي ومحمد الناصر ومحمد الصبان ونادر هلال وعاطف الشافعي وعاطف أحمد وماهر بدر وعماد أغا وأيمن لطفي وآلاء نجم وهاني القشيري وجمال عبد الناصر وإبراهيم بريدي وعصام كمال وأسامة ناشد وماهر عبده وأحمد زيدان وإبراهيم فيليب وسعيد كامل وكمال خليفة ومحمد غانم وأحلام فكري، وآخرين.

وحضر من الفنانين العرب السوداني عادل كبيدة والأردني حكيم العاقل والسوداني مصطفى هاشم، وموسى حوامدة ومجدي عثمان، ومن أبطال حرب أكتوبر اللواء قنديل محمد قنديل.

ومن الشعراء الكبار جمال القصاص ومحمد الكفراوي ومسعود شومان وزين العابدين فؤاد، وسعدني السلاموني، ومن أساتذة الجامعات الدكتور المؤرخ والروائي طارق منصور.

ومن الكتاب الصحفيين شريف قنديل ومحمود كامل وكيل نقابة الصحفيين وإبراهيم منصور ومحمد مندور و حسين متولى و على التركي ومحمد حربي وفنان الكاريكاتير محمد الصباغ وسمية عبد المنعم وسوزان عاطف وعلى خليل وعلى التركي ومحمد قنديل والإعلامي طارق عبد الفتاح.

شهد الحفل حوارا مشتركا بين الفنانين والمثقفين والشعراء والصحفيين حول تفعيل التعاون المشترك في تخصصاتهم المختلفة لخدمة المجتمع المصري وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة للمؤسسات المدنية.

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